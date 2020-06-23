Финское и шведское посольства поспорили из-за статьи в российской газете

"Спасибо за упоминание, "Миасский рабочий"! Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в тоже время как в Швеции – 8,7 %. Так что считаем, что третье место, бесспорно, наше", - говорится в сообщении финской дипмиссии в Twitter.