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Финское и шведское посольства поспорили из-за статьи в российской газете
Посольства Финляндии и Швеции в России устроили спор в интернете из-за заметки в газете "Миасский рабочий" о странах с самым большим количеством озер на... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:15
швеция
финляндия
в мире
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
швеция, финляндия, в мире

Финское и шведское посольства поспорили из-за статьи в российской газете

16:58 23.06.2020 (обновлено: 17:15 23.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкЛесные озёра в Карелии
Лесные озёра в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 июн - РИА Новости. Посольства Финляндии и Швеции в России устроили спор в интернете из-за заметки в газете "Миасский рабочий" о странах с самым большим количеством озер на планете.
Издание "Миасский рабочий" опубликовало во вторник заметку о странах с самым большим количеством озер. По данным газеты, Финляндия и Швеция делят третье место, на что обратили внимание в финском посольстве в России.

"Спасибо за упоминание, "Миасский рабочий"! Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в тоже время как в Швеции – 8,7 %. Так что считаем, что третье место, бесспорно, наше", - говорится в сообщении финской дипмиссии в Twitter.

Сообщение коллег из Финляндии прокомментировало шведское посольство в Москве. "Поздравляем, соседи, у вас прекрасные озёра! В следующий раз предлагаем посчитать острова. Швеция - 222 000 (первые в мире), Финляндия - 188 000 (вторые)", - написали в шведской дипмиссии в Twitter.
Советник финского посольства в Москве по вопросам прессы Танели Добровольски рассказал РИА Новости, что активно читает российскую прессу, в том числе газету "Миасский рабочий".
"Всегда интересно узнавать, что происходит в российских регионах и что там пишут про Финляндию", - отметил он.
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