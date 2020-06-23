Финское и шведское посольства поспорили из-за статьи в российской газете

ХЕЛЬСИНКИ, 23 июн - РИА Новости. Посольства Финляндии и Швеции в России устроили спор в интернете из-за заметки в газете "Миасский рабочий" о странах с самым большим количеством озер на планете.
Издание "Миасский рабочий" опубликовало во вторник заметку о странах с самым большим количеством озер. По данным газеты, Финляндия и Швеция делят третье место, на что обратили внимание в финском посольстве в России.
"Спасибо за упоминание, "Миасский рабочий"! Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в тоже время как в Швеции – 8,7 %. Так что считаем, что третье место, бесспорно, наше", - говорится в сообщении финской дипмиссии в Twitter.
Сообщение коллег из Финляндии прокомментировало шведское посольство в Москве. "Поздравляем, соседи, у вас прекрасные озёра! В следующий раз предлагаем посчитать острова. Швеция - 222 000 (первые в мире), Финляндия - 188 000 (вторые)", - написали в шведской дипмиссии в Twitter.
Советник финского посольства в Москве по вопросам прессы Танели Добровольски рассказал РИА Новости, что активно читает российскую прессу, в том числе газету "Миасский рабочий".
"Всегда интересно узнавать, что происходит в российских регионах и что там пишут про Финляндию", - отметил он.