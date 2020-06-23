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В Чувашии число жертв коронавируса выросло до 24
Количество больных коронавирусом, скончавшихся в Чувашии, увеличилось до 24 человек, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:57
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Чувашии число жертв коронавируса выросло до 24

16:57 23.06.2020
399
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Количество больных коронавирусом, скончавшихся в Чувашии, увеличилось до 24 человек, сообщает оперштаб региона.
"Минздрав Чувашии обнародовал информацию о летальных случаях COVID-19. Двадцатого июня умерли две женщины 45 и 86 лет, 22 июня скончался 34-летний мужчина. Двое пациентов лечились в БСМП, один - в госпитале для ветеранов войн в Чебоксарах. У всех умерших от COVID-19 наблюдались тяжелые сопутствующие заболевания. Общее число летальных случаев достигло 24", - говорится в сообщении.
Всего на территории Чувашии зафиксированы 4678 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2605 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыОбщество
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