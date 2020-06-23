https://ria.ru/20200623/1573376198.html
СМИ сообщили о взрыве автомобиля на севере Сирии
По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в поселении Телль-Халаф, находящемся около города Рас эль-Айн в провинции... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:56
2020-06-23T16:56
сирия
в мире
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https://ria.ru/20200609/1572698331.html
сирия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, в мире