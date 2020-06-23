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СМИ сообщили о взрыве автомобиля на севере Сирии
По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в поселении Телль-Халаф, находящемся около города Рас эль-Айн в провинции... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:56
сирия
в мире
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РИА Новости
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353
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сирия, в мире

СМИ сообщили о взрыве автомобиля на севере Сирии

16:56 23.06.2020
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© AP Photo / Lefteris PitarakisДым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Дым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в поселении Телль-Халаф, находящемся около города Рас эль-Айн в провинции Хасеке на севере Сирии, сообщает сирийская газета Al-Watan.
Сообщается, что взрыв произошел около торговых палаток, в результате три человека погибли, еще столько же получили ранения.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в россии
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9 июня, 16:15Война в Сирии
В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв
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