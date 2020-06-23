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Турция ответила на слова Макрона о "смерти мозга НАТО"
МИД Турции ответил президенту Франции на слова про "смерть мозга" НАТО об инциденте у берегов Ливии и про "опасную игру", которую ведет Турция в Ливии. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:51
халифа хафтар
эммануэль макрон
мид турции
франция
ливия
турция
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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халифа хафтар, эммануэль макрон, мид турции, франция, ливия, турция, в мире

Турция ответила на слова Макрона о "смерти мозга НАТО"

16:51 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. МИД Турции ответил президенту Франции на слова про "смерть мозга" НАТО об инциденте у берегов Ливии и про "опасную игру", которую ведет Турция в Ливии.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии является демонстрацией "смерти мозга" НАТО. Французский лидер также жестко раскритиковал действия Турции в Ливии, назвав их "опасной игрой".
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Ранее Франция обвинила турецких военных в агрессивном поведении в Средиземном море при попытке французов досмотреть грузовое судно, направлявшееся в Ливию под охраной турецких ВМФ. Турция обвинения отвергла, заявив, что французский корабль совершал опасные маневры.
"То, что Макрон назвал "опасной игрой" поддержку нашей страной законного ливийского правительства по его просьбе и в рамках решений ООН, можно объяснить лишь помутнением рассудка", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.
Он напомнил, что маршал Халифа Хафтар, которого поддерживает Франция, отказался подписать соглашение о прекращении огня. "Поэтому Франция сама играет в опасную игру в Ливии и несет ответственность за ее погружение в хаос", - заявил Аксой.
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"Несмотря на то, что Макрон пытается скрыть этот факт необоснованными обвинениями в адрес нашей страны, ливийский народ никогда не забудет ущерб, нанесенный Францией… Не имея побережья в Восточном Средиземноморье, Франция ведет себя как прибрежная страна, однако ей пора понять, что она не имеет полномочий принимать решения по региональным вопросам. Позиция Франции, которая игнорирует законные права Турции в регионе, еще больше усиливает напряженность в Восточном Средиземноморье", - отметил Аксой.
Он оспорил утверждение Макрона о "смерти мозга НАТО", заявив, что альянс показал свою функциональность даже во время эпидемии коронавируса.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. Турцию, в частности, обвиняют в поддержке Сарраджа и ПНС. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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