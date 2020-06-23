Турция ответила на слова Макрона о "смерти мозга НАТО"

"Несмотря на то, что Макрон пытается скрыть этот факт необоснованными обвинениями в адрес нашей страны, ливийский народ никогда не забудет ущерб, нанесенный Францией… Не имея побережья в Восточном Средиземноморье, Франция ведет себя как прибрежная страна, однако ей пора понять, что она не имеет полномочий принимать решения по региональным вопросам. Позиция Франции, которая игнорирует законные права Турции в регионе, еще больше усиливает напряженность в Восточном Средиземноморье", - отметил Аксой.