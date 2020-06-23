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Ученые выяснили, какая диета помогает лечить рак
Согласно результатам клинических испытаний, диета, имитирующая голодание, усиливает эффект начальных этапов химиотерапии при лечении рака. Описание исследования РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:02
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рак, здоровье, открытия - риа наука, питание

Ученые выяснили, какая диета помогает лечить рак

18:00 23.06.2020 (обновлено: 18:02 23.06.2020)
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© Depositphotos / asimojetЕгипетский суп из шпината Molokhia
Египетский суп из шпината Molokhia
© Depositphotos / asimojet
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Согласно результатам клинических испытаний, диета, имитирующая голодание, усиливает эффект начальных этапов химиотерапии при лечении рака. Описание исследования опубликовано в журнале Nature Communications.
Медики и диетологи из Италии, Нидерландов и США провели рандомизированное контролируемое клиническое исследование фазы 2 диеты, рекомендованной для пациентов, проходящих неоадъювантную химиотерапию, которая назначается в качестве первого шага, еще до операции, для остановки роста опухоли.
Диеты, имитирующие голодание (ДИГ) — это низкокалорийные диеты с пониженным содержанием белков и аминокислот, разработанные для запуска метаболических реакций, аналогичных тем, которые возникают при голодании на воде.
Доклинические данные свидетельствовали о том, что кратковременное голодание и имитация поста могут защитить здоровые клетки от химиотерапии, одновременно делая раковые клетки более уязвимыми для лечения.
Результаты лабораторных исследований на мышах показали, что кратковременное голодание защищает животных от токсического воздействия химиотерапии и одновременно повышает эффективность лечения. Однако, клинические испытания на реальных пациентах ранее не проводились.
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Исследователи во главе с Джудит Кроеп (Judith Kroep) из Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах в период с февраля 2014-го по январь 2018 года наблюдали за 131 пациенткой с раком молочной железы HER2-негативного молекулярного подтипа II и III стадии. В группу были отобраны онкологические больные без осложняющих заболеваний, в первую очередь диабета, и избыточного веса.
Наблюдаемые в течение трех дней до и во время неоадъювантной химиотерапии придерживались либо голодания, либо ДИГ-диеты, либо питались как обычно (контрольная группа). ДИГ состояла из супов на растительной основе, жидкостей и чая.
Несмотря на то, что уровень токсичности применяемой химиотерапии у всех трех групп был одинаковым, у пациенток в первых двух группах эффективность лечения был выше. Кроме того, ученые отмечали у них более низкий уровень вызванных химиотерапией повреждений ДНК в Т-лимфоцитах. Никаких побочных проявлений от применения голодной диеты ученые у них не обнаружили.
Авторы делают вывод о том, что кратковременные циклы голодания или ДИГ безопасны и весьма эффективны в качестве дополнительной помощи онкологическим пациентам с ранними стадиями рака молочной железы.
"Голодание лишает размножающиеся раковые клетки питательных веществ, уменьшая их ростовые факторы. В итоге, они оказываются более чувствительны к терапии, что способствует их гибели", — пишут исследователи в статье.
В дальнейшем ученые планируют проверить, будет ли диета, имитирующая голодание, действенная и при других формах рака в сочетании с традиционным лечением.
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