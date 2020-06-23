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Более 50 тысяч медиков в Подмосковье обучили работе с COVID-19
Более 50 тысяч медицинских работников обучили работе с пациентами с COVID-19 в Московской области, сообщила министр здравоохранения региона Светлана... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:46
распространение нового коронавируса
светлана стригункова
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Более 50 тысяч медиков в Подмосковье обучили работе с COVID-19

16:46 23.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 50 тысяч медицинских работников обучили работе с пациентами с COVID-19 в Московской области, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"Чтобы работать в ковидном стационаре, у нас было проведено обучение. У нас более 50 тысяч медиков прошли специальное обучение по работе с пациентами с COVID-19", - сказала Стригункова в ходе онлайн-конференции "Перепрофилирование медицинских организаций и возвращение к плановой медицинской помощи. Проведение ИФА-исследований для жителей Подмосковья", организованной МИА "Россия сегодня".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
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