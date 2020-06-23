Более 50 тысяч медиков в Подмосковье обучили работе с COVID-19

"Чтобы работать в ковидном стационаре, у нас было проведено обучение. У нас более 50 тысяч медиков прошли специальное обучение по работе с пациентами с COVID-19", - сказала Стригункова в ходе онлайн-конференции "Перепрофилирование медицинских организаций и возвращение к плановой медицинской помощи. Проведение ИФА-исследований для жителей Подмосковья", организованной МИА "Россия сегодня".