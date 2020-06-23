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МВД: найденные в Москве дети могли быть рождены суррогатными матерями
Пятеро младенцев, найденные в квартире на северо-востоке Москвы, рождены, предположительно, суррогатными матерями, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:41
обнаружение детей в московской квартире
гу мвд россии по г. москве
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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МВД: найденные в Москве дети могли быть рождены суррогатными матерями

16:40 23.06.2020 (обновлено: 16:41 23.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Пятеро младенцев, найденные в квартире на северо-востоке Москвы, рождены, предположительно, суррогатными матерями, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев. По предварительным данным, их возраст приблизительно от 6 дней до полугода. С детьми находились две женщины, личности которых устанавливаются.
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"В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение, что в одной из квартир на северо-востоке Москвы проживают женщины, предположительно, осуществляющие услуги по суррогатному материнству. Сотрудниками полиции совместно с медработниками осуществлен выход на адрес с целью проверки указанной информации. В квартире находились две женщины и пять грудных детей", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи. Полиция начала проверку.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская ранее рассказала РИА Новости, что одна из двух женщин, которые были с детьми в квартире, - няня-китаянка.
0160133
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Обнаружение детей в московской квартиреГУ МВД России по г. МосквеМоскваПроисшествия
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