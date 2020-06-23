МВД: найденные в Москве дети могли быть рождены суррогатными матерями

"В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение, что в одной из квартир на северо-востоке Москвы проживают женщины, предположительно, осуществляющие услуги по суррогатному материнству. Сотрудниками полиции совместно с медработниками осуществлен выход на адрес с целью проверки указанной информации. В квартире находились две женщины и пять грудных детей", - говорится в сообщении.