МВД: найденные в Москве дети могли быть рождены суррогатными матерями

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Пятеро младенцев, найденные в квартире на северо-востоке Москвы, рождены, предположительно, суррогатными матерями, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев. По предварительным данным, их возраст приблизительно от 6 дней до полугода. С детьми находились две женщины, личности которых устанавливаются.
"В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение, что в одной из квартир на северо-востоке Москвы проживают женщины, предположительно, осуществляющие услуги по суррогатному материнству. Сотрудниками полиции совместно с медработниками осуществлен выход на адрес с целью проверки указанной информации. В квартире находились две женщины и пять грудных детей", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи. Полиция начала проверку.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская ранее рассказала РИА Новости, что одна из двух женщин, которые были с детьми в квартире, - няня-китаянка.