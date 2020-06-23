Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573375325.html
Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией
Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля из-за ситуации с коронавирусом на сопредельных территориях, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:02
коронавирус covid-19
грузия
общество
распространение нового коронавируса
южная осетия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149508/64/1495086449_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_ade89514fade8389687bf6dde71bc626.jpg
1
грузия
южная осетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149508/64/1495086449_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_ade89514fade8389687bf6dde71bc626.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149508/64/1495086449_111:0:2840:2047_1400x0_80_0_0_f4185cdd8842c09b2ce8dc24da717db4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149508/64/1495086449_452:0:2499:2047_1400x0_80_0_0_7d2c72d3878dbdc6a490e114d4685d70.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, грузия, общество, южная осетия, политика

Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией

16:39 23.06.2020 (обновлено: 17:02 23.06.2020)
318
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
ЦХИНВАЛ, 23 июн - РИА Новости. Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля из-за ситуации с коронавирусом на сопредельных территориях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева.
"Ограничение на пересечение границы продлено до 31 июля", - сказала она.
Правительство республики ранее решило продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
110204
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияОбществоЮжная ОсетияПолитика
Рекомендуем
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Россия и Венесуэла планируют открыть прямой авиарейс Каракас-Москва
Бармен ночного клуба делает коктейль
В Испании власти опасаются открывать ночные клубы до 2021 года
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на расширенном заседании итоговой коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Москве
Вице-премьер оценил участие индийских военных в параде Победы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поздравил президента Армении с днем рождения
Эмблема на форме сотрудника полиции
МВД: найденные в Москве дети могли быть рождены суррогатными матерями
Нижний Новгород
Выборы депутатов гордумы Нижнего Новгорода назначили на 13 сентября
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Более 50 тысяч медиков в Подмосковье обучили работе с COVID-19
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Адвокат Захаровых объяснил их желание довести дело с Ефремовым до конца
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Британское правительство прекратило ежедневные брифинги по COVID-19
ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде
СМИ сообщили о планах Индии "надавить" на Россию для поставок С-400
Пассажирский самолет в небе
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Таиланда в Россию
Верховный лама Тувы Джампел Лодой
Умер заразившийся коронавирусом Верховный лама Тувы
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Владимир Путин обратился к россиянам
Мюнхенская конференция по безопасности
Столтенберг считает, что Brexit сделает НАТО еще важнее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
Лента новостейМолния