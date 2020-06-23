Адвокат Захаровых объяснил их желание довести дело с Ефремовым до конца

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, объяснил, почему для родных важно довести дело до конца.
Как рассказал РЕН ТВ Александр Добровинский, в семье покойного уже была похожая авария. Двадцать четвертого июля 1998 года двоюродный брат Захарова Виктор Венедиктов ехал на автомобиле в своей полосе, когда в него врезалась машина со встречной полосы.
Мужчина скончался в больнице спустя неделю. У него остались вдова и 14-летняя дочь. Виновник ДТП, по словам адвоката, по неизвестным причинам не был наказан.
"Эта история оставила страшный след в памяти семьи Захаровых-Венедиктовых. Именно поэтому сейчас они решили сделать все возможное, чтобы дело не было замято, как дело Виктора, и история не повторилась", — пояснил Добровинский.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. За рулем машины был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.