Адвокат Захаровых объяснил их желание довести дело с Ефремовым до конца

Мужчина скончался в больнице спустя неделю. У него остались вдова и 14-летняя дочь. Виновник ДТП, по словам адвоката, по неизвестным причинам не был наказан.

"Эта история оставила страшный след в памяти семьи Захаровых-Венедиктовых. Именно поэтому сейчас они решили сделать все возможное, чтобы дело не было замято, как дело Виктора, и история не повторилась", — пояснил Добровинский.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.