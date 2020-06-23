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Адвокат Захаровых объяснил их желание довести дело с Ефремовым до конца
Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, объяснил, почему для родных важно довести дело до конца. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:05
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573150721.html
https://ria.ru/20200623/1573344826.html
почему логика странная? По моему, всё предельно просто и понятно. У людей был похожий случай и виновник ушел от ответственности. В этот раз они хотят, чтоб история не повторилась и наказать обидчика. Что тут странного - не ясно.
31
Да уж, Миша попал, щас еще бабушек покойных вспомнят, и за них еще будет сидеть!! Логика железная и странная
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Захаровых объяснил их желание довести дело с Ефремовым до конца

16:40 23.06.2020 (обновлено: 17:05 23.06.2020)
1599
© РИА Новости / Ray Dobsky / Перейти в фотобанкОтпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
© РИА Новости / Ray Dobsky
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, объяснил, почему для родных важно довести дело до конца.
Как рассказал РЕН ТВ Александр Добровинский, в семье покойного уже была похожая авария. Двадцать четвертого июля 1998 года двоюродный брат Захарова Виктор Венедиктов ехал на автомобиле в своей полосе, когда в него врезалась машина со встречной полосы.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
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Мужчина скончался в больнице спустя неделю. У него остались вдова и 14-летняя дочь. Виновник ДТП, по словам адвоката, по неизвестным причинам не был наказан.

"Эта история оставила страшный след в памяти семьи Захаровых-Венедиктовых. Именно поэтому сейчас они решили сделать все возможное, чтобы дело не было замято, как дело Виктора, и история не повторилась", — пояснил Добровинский.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. За рулем машины был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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137334312
Обсудить 5
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
почему логика странная? По моему, всё предельно просто и понятно. У людей был похожий случай и виновник ушел от ответственности. В этот раз они хотят, чтоб история не повторилась и наказать обидчика. Что тут странного - не ясно.
23 июня, 18:21
Константин Е
2810101
Да уж, Миша попал, щас еще бабушек покойных вспомнят, и за них еще будет сидеть!! Логика железная и странная
23 июня, 17:57
Максим Буланов
3001222
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