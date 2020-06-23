https://ria.ru/20200623/1573375265.html
В общественной палате МО ведут подготовку к наблюдению за голосованием
Руководитель рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан общественной палаты Подмосковья Татьяна... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:38
2020-06-23T16:38
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Руководитель рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева заметила, что область всегда была сильна пулом общественных наблюдателей на выборах. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Отмечается, что следить за голосованием по поправкам в Конституцию РФ на муниципальном уровне приглашаются все желающие.
"Мы не проводим никакой агитации. Все проходит гармонично и естественно", – заверила Дмитриева.
Она обратила внимание на то, что в каждом муниципалитете Подмосковья есть общественная палата, и это одно из преимуществ области перед другими регионами.
"Это 64 очень серьезные общественные структуры", – подчеркнула Дмитриева.
В свою очередь председатель совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич добавила, что многие члены совета будут работать наблюдателями во время голосования.
Она отметила важнейшие принципы голосования: безопасность и законность выборов, их прозрачность и легитимность.
"Мы наблюдатели, а значит, мы рыцари этой легитимности. И мы должны ее соблюсти", – заключила Юденич.