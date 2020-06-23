В общественной палате МО ведут подготовку к наблюдению за голосованием

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева заметила, что область всегда была сильна пулом общественных наблюдателей на выборах. Об этом сообщил телеканал Руководитель рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева заметила, что область всегда была сильна пулом общественных наблюдателей на выборах. Об этом сообщил телеканал "360"

Отмечается, что следить за голосованием по поправкам в Конституцию РФ на муниципальном уровне приглашаются все желающие.

"Мы не проводим никакой агитации. Все проходит гармонично и естественно", – заверила Дмитриева.

Она обратила внимание на то, что в каждом муниципалитете Подмосковья есть общественная палата, и это одно из преимуществ области перед другими регионами.

"Это 64 очень серьезные общественные структуры", – подчеркнула Дмитриева.

В свою очередь председатель совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич добавила, что многие члены совета будут работать наблюдателями во время голосования.

Она отметила важнейшие принципы голосования: безопасность и законность выборов, их прозрачность и легитимность.