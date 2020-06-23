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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573375214.html
Вице-премьер оценил участие индийских военных в параде Победы
Россия высоко ценит решение руководства Индии не отменять участие индийских военных в торжествах на Красной площади, приуроченных к 75-летию победы в Великой... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:46
75 лет великой победы
раджнатх сингх
министерство обороны индии
юрий борисов (вице-премьер)
парад победы
индия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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раджнатх сингх, министерство обороны индии, юрий борисов (вице-премьер), парад победы, индия, в мире

Вице-премьер оценил участие индийских военных в параде Победы

16:37 23.06.2020 (обновлено: 20:46 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на расширенном заседании итоговой коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Москве
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на расширенном заседании итоговой коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит решение руководства Индии не отменять участие индийских военных в торжествах на Красной площади, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне, на фоне пандемии коронавируса, заявил во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Высоко ценим решение индийской стороны не отменять в сложившихся условиях участие своих военнослужащих в торжествах на Красной площади", - сказал Борисов, открывая переговоры с главой минобороны Индии Раджнатхом Сингхом.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Раджнатх Сингх накануне прибыл в Москву с рабочим визитом и будет присутствовать на параде, в котором примут участие 75 индийских военнослужащих.
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75 лет Великой ПобедыРаджнатх СингхМинистерство обороны ИндииЮрий Борисов (вице-премьер)Парад ПобедыИндияВ мире
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