Вице-премьер оценил участие индийских военных в параде Победы

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит решение руководства Индии не отменять участие индийских военных в торжествах на Красной площади, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне, на фоне пандемии коронавируса, заявил во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Высоко ценим решение индийской стороны не отменять в сложившихся условиях участие своих военнослужащих в торжествах на Красной площади", - сказал Борисов, открывая переговоры с главой минобороны Индии Раджнатхом Сингхом.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Раджнатх Сингх накануне прибыл в Москву с рабочим визитом и будет присутствовать на параде, в котором примут участие 75 индийских военнослужащих.
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