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Россия и Венесуэла планируют открыть прямой авиарейс Каракас-Москва
Венесуэла и Россия планируют открыть прямой авиарейс Каракас-Москва, заявил РИА Новости венесуэльский министр туризма и внешней торговли Феликс Пласенсия. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:35
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Россия и Венесуэла планируют открыть прямой авиарейс Каракас-Москва

16:35 23.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Венесуэла и Россия планируют открыть прямой авиарейс Каракас-Москва, заявил РИА Новости венесуэльский министр туризма и внешней торговли Феликс Пласенсия.
"У нас есть политическая воля, а также техническая, туристическая и экономическая обоснованность, чтобы продолжать работу над прямым рейсом Каракас-Москва", - заявил министр.
Он отметил, что открытие рейса Каракас-Москва планировался на второе полугодие 2020 года, однако пандемия не позволила осуществить некоторые технические мероприятия, необходимые для полетов.
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