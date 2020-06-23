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Россия и Венесуэла планируют открыть прямой авиарейс Каракас-Москва
Венесуэла и Россия планируют открыть прямой авиарейс Каракас-Москва, заявил РИА Новости венесуэльский министр туризма и внешней торговли Феликс Пласенсия. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:35
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