Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573375085.html
Умер заразившийся коронавирусом Верховный лама Тувы
Умер заболевший коронавирусом Верховный лама Тувы Джампел Лодой, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:22
джампел лодой
религия
новости - религия и мировоззрение
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика тыва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572726480_0:160:447:411_1400x0_80_0_0_dfd355f8fde9c7f2db3d810f274155c4.jpg
https://ria.ru/20200609/1572696475.html
Смертность в России от короны низкая . Умирают только те, кого скрыть нельзя .
24
2
республика тыва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572726480_0:160:447:411_1400x0_80_0_0_dfd355f8fde9c7f2db3d810f274155c4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572726480_0:118:447:453_1400x0_80_0_0_4ddfa93e1cbb4ed947f9e1fde9accbdd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572726480_0:62:447:509_1400x0_80_0_0_255b6957818eede0cfe385a117b6e764.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джампел лодой, религия, новости - религия и мировоззрение, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика тыва, общество

Умер заразившийся коронавирусом Верховный лама Тувы

16:35 23.06.2020 (обновлено: 17:22 23.06.2020)
4204
© Фото : Централизованная Буддийская Религиозная Организация "Управление Камбы-Ламы Республики Тыва". Хурээ "Цеченлинг"Верховный лама Тувы Джампел Лодой
Верховный лама Тувы Джампел Лодой
© Фото : Централизованная Буддийская Религиозная Организация "Управление Камбы-Ламы Республики Тыва". Хурээ "Цеченлинг"
Верховный лама Тувы Джампел Лодой. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 июн — РИА Новости. Умер заболевший коронавирусом Верховный лама Тувы Джампел Лодой, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

"Уважаемые земляки, с большим прискорбием сообщаю вам о кончине хамбо-ламы Республики Тыва... Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату. Выражаю слова соболезнования своему народу, близким, семье", — говорится в видеообращении главы республики, размещенном на его странице в Facebook.

Духовным буддийским лидером Тувы 44-летний Лодой был избран в декабре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Тестирование на коронавирус
9 июня, 15:51Религия и мировоззрение
В РПЦ не считают нужным публиковать статистику по клирикам с COVID-19
496148025
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаДжампел ЛодойРелигияНовости - Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ТываОбщество
Популярные комментарии
Смертность в России от короны низкая . Умирают только те, кого скрыть нельзя .
23 июня, 16:53
freizdorf
1010220
Рекомендуем
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Адвокат Захаровых объяснил их желание довести дело с Ефремовым до конца
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти Захарова
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров заявил о травле после отказа выступать перед критиками Ефремова
Вице-президент Федерального Союза адвокатов России Евгений Тарло
Умер экс-сенатор Евгений Тарло
Автомобиль скорой помощи в Москве
СМИ: в Москве нашли квартиру с детьми, которых могли готовить к продаже
ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде
СМИ сообщили о планах Индии "надавить" на Россию для поставок С-400
Врач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач объяснил успех Москвы в борьбе с COVID-19 на фоне других городов
Телеведущая Роза Сябитова
Сябитова назвала развод Харламова и Асмус "хайпом"
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Владимир Путин обратился к россиянам
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Солист балета Государственного академического Большого театра СССР Николай Фадеечев
Умер народный артист СССР Николай Фадеечев
Мужчина покупает билет на автобус на автовокзале
Рассредоточься. Ученые назвали самую эффективную защиту от коронавируса
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский назвал позицию КПРФ против поправок к Конституции варварством
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
Лента новостейМолния