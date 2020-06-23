https://ria.ru/20200623/1573375085.html
Умер заразившийся коронавирусом Верховный лама Тувы
Умер заболевший коронавирусом Верховный лама Тувы Джампел Лодой, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:35
2020-06-23T17:22
джампел лодой
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общество
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https://ria.ru/20200609/1572696475.html
freizdorf
Смертность в России от короны низкая . Умирают только те, кого скрыть нельзя .
24
2
республика тыва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572726480_0:160:447:411_1400x0_80_0_0_dfd355f8fde9c7f2db3d810f274155c4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джампел лодой, религия, новости - религия и мировоззрение, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика тыва, общество