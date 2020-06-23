Умер заразившийся коронавирусом Верховный лама Тувы

"Уважаемые земляки, с большим прискорбием сообщаю вам о кончине хамбо-ламы Республики Тыва... Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату. Выражаю слова соболезнования своему народу, близким, семье", — говорится в видеообращении главы республики, размещенном на его странице в Facebook.