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Омбудсмен уточнила возраст детей, найденных в московской квартире
Три младенца и дети одного и двух лет найдены в квартире в Москве, с ними была няня-китаянка и, возможно, мать одного из них, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:27
обнаружение детей в московской квартире
ольга ярославская
москва
происшествия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Работа следователей в квартире, где были обнаружены 5 новорожденных детей
СК показал кадры из квартиры, где сегодня нашли пятерых младенцев. Их возраст — от шести дней до полугода. Личности родителей пока устанавливают, возбуждено уголовное дело о торговле людьми. В МВД предполагают, что дети могли быть рождены от суррогатных матерей
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обнаружение детей в московской квартире, ольга ярославская, москва, происшествия

Омбудсмен уточнила возраст детей, найденных в московской квартире

16:34 23.06.2020 (обновлено: 19:27 23.06.2020)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Три младенца и дети одного и двух лет найдены в квартире в Москве, с ними была няня-китаянка и, возможно, мать одного из них, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Пятерых детей, найденных в квартире в Останкино, привезли в больницу. Возраст: пять дней, 1 месяц, 3 месяца, 1 год и 2 года. Рядом с ними была няня-китаянка. И еще одна женщина, возможно, мама одного из детей", - рассказала Ярославская.
Работа следователей в квартире, где были обнаружены 5 новорожденных детей
Вчера, 16:25
Власти рассказали о состоянии детей, найденных в московской квартире
Про словам омбудсмена, малыши в безопасности. На месте продолжают работать соцработники и следственные органы.
"Я взяла на контроль", - добавила Ярославская.
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Обнаружение детей в московской квартиреОльга ЯрославскаяМоскваПроисшествия
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