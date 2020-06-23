Омбудсмен уточнила возраст детей, найденных в московской квартире

"Пятерых детей, найденных в квартире в Останкино, привезли в больницу. Возраст: пять дней, 1 месяц, 3 месяца, 1 год и 2 года. Рядом с ними была няня-китаянка. И еще одна женщина, возможно, мама одного из детей", - рассказала Ярославская.