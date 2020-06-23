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В Подмосковье утроят число тестов на антитела к COVID-19
Мощность тестирования на антитела к COVID-19 планируют увеличить в Подмосковье до 30 тысяч тестов в сутки к 25 июня, сегодня в регионе делают около 10 тысяч... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:36
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

В Подмосковье утроят число тестов на антитела к COVID-19

16:28 23.06.2020 (обновлено: 16:36 23.06.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мощность тестирования на антитела к COVID-19 планируют увеличить в Подмосковье до 30 тысяч тестов в сутки к 25 июня, сегодня в регионе делают около 10 тысяч исследований в день, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"У нас было тестирование 10 тысяч в сутки, мы планируем с 25 июня увеличить тестирование на антитела к COVID-19 до 30 тысяч тестов в сутки. Запись будет расширена и увеличена… Пока что не в каждой поликлинике можно провести, но будем расширяться и надеемся, что с 25 июня можно будет в каждой поликлинике это исследование провести", - сказала Стригункова в ходе онлайн-конференции "Перепрофилирование медицинских организаций и возвращение к плановой медицинской помощи. Проведение ИФА-исследований для жителей Подмосковья", которую транслировали в МИА "Россия сегодня".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
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