В Подмосковье утроят число тестов на антитела к COVID-19

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мощность тестирования на антитела к COVID-19 планируют увеличить в Подмосковье до 30 тысяч тестов в сутки к 25 июня, сегодня в регионе делают около 10 тысяч исследований в день, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"У нас было тестирование 10 тысяч в сутки, мы планируем с 25 июня увеличить тестирование на антитела к COVID-19 до 30 тысяч тестов в сутки. Запись будет расширена и увеличена… Пока что не в каждой поликлинике можно провести, но будем расширяться и надеемся, что с 25 июня можно будет в каждой поликлинике это исследование провести", - сказала Стригункова в ходе онлайн-конференции "Перепрофилирование медицинских организаций и возвращение к плановой медицинской помощи. Проведение ИФА-исследований для жителей Подмосковья", которую транслировали в МИА "Россия сегодня".
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