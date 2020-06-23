В Подмосковье утроят число тестов на антитела к COVID-19

"У нас было тестирование 10 тысяч в сутки, мы планируем с 25 июня увеличить тестирование на антитела к COVID-19 до 30 тысяч тестов в сутки. Запись будет расширена и увеличена… Пока что не в каждой поликлинике можно провести, но будем расширяться и надеемся, что с 25 июня можно будет в каждой поликлинике это исследование провести", - сказала Стригункова в ходе онлайн-конференции "Перепрофилирование медицинских организаций и возвращение к плановой медицинской помощи. Проведение ИФА-исследований для жителей Подмосковья", которую транслировали в МИА "Россия сегодня".