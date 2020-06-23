https://ria.ru/20200623/1573374403.html
Словакию на параде Победы в Москве представит посол
Словакию на параде Победы в Москве представит посол этой страны в России Петр Припутен, сообщили РИА Новости в посольстве республики. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:26
2020-06-23T16:26
75 лет великой победы
россия
петр припутен
парад победы
москва
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573353354_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d63dd0810dc836403426e30996ff3616.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573362633.html
1
россия
москва
словакия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573353354_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d63dd0810dc836403426e30996ff3616.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573353354_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_c34b282d0bfb8a9d305cac9c4a0d8744.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573353354_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_997dec5ba6f13499079746190ef17de9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петр припутен, парад победы, москва, словакия, в мире