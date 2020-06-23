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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573374403.html
Словакию на параде Победы в Москве представит посол
Словакию на параде Победы в Москве представит посол этой страны в России Петр Припутен, сообщили РИА Новости в посольстве республики. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:26
75 лет великой победы
россия
петр припутен
парад победы
москва
словакия
в мире
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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россия, петр припутен, парад победы, москва, словакия, в мире

Словакию на параде Победы в Москве представит посол

16:26 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУкрашение Москвы к параду Победы
Украшение Москвы к параду Победы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Словакию на параде Победы в Москве представит посол этой страны в России Петр Припутен, сообщили РИА Новости в посольстве республики.
"Словакия будет представлена на уровне чрезвычайного и полномочного посла СР в РФ господином Петром Припутеном", - сказал представитель дипмиссии.
Парад Победы, который должен был состояться 9 мая на Красной площади, но из-за пандемии отложен, пройдёт 24 июня.
Украшение Москвы к параду Победы
Вчера, 14:05Акценты
Парад Победы: кто приедет в гости?24 июня в разных городах России состоится Парад Победы. Из-за пандемии коронавируса он был перенесен с 9 мая. Но дата далеко не случайная. Москву в этот день планируют посетить лидеры нескольких государств.
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75 лет Великой ПобедыРоссияПетр ПрипутенПарад ПобедыМоскваСловакияВ мире
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