Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет "автономной зоны"

Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. Телеканал NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник на данной территории находилось от 200 до 250 палаток, установленных протестующими.

Ранее Трамп написал в Twitter, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".