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Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет "автономной зоны"
Президент США Дональд Трамп заявил, что в столице страны Вашингтоне никогда не будет "автономной зоны", как в Сиэтле, и все попытки установить ее столкнутся с... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:23
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
эндрю джексон
дональд трамп
сиэтл
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вашингтон (город)
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, эндрю джексон, дональд трамп, сиэтл, вашингтон (штат), вашингтон (город), сша, округ колумбия, в мире

Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет "автономной зоны"

16:23 23.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в столице страны Вашингтоне никогда не будет "автономной зоны", как в Сиэтле, и все попытки установить ее столкнутся с "серьезной силой".
В понедельник протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла с площади Лафайетт демонстрантов, пытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону. По данным телеканала CNN, протестующие также написали на колоннах церкви святого Иоанна аббревиатуру "BHAZ" (Black House Autonomous Zone - "Автономная зона Черного дома") с отсылкой к захваченной протестующими "Автономной зоне Капитолийского холма" в Сиэтле.
"В Вашингтоне, округ Колумбия, никогда не будет "автономной зоны", пока я ваш президент. Если они попытаются, они столкнутся с серьезной силой!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. Телеканал NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник на данной территории находилось от 200 до 250 палаток, установленных протестующими.
Вход в Автономную зону Капитолийского холма в Сиэтле, США
Вчера, 09:14
Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить "автономную зону"
Ранее Трамп написал в Twitter, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
15 июня, 02:45
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЭндрю ДжексонДональд ТрампСиэтлВашингтон (штат)Вашингтон (город)СШАОкруг КолумбияВ мире
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