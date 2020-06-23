Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет "автономной зоны"

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в столице страны Вашингтоне никогда не будет "автономной зоны", как в Сиэтле, и все попытки установить ее столкнутся с "серьезной силой".
В понедельник протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла с площади Лафайетт демонстрантов, пытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону. По данным телеканала CNN, протестующие также написали на колоннах церкви святого Иоанна аббревиатуру "BHAZ" (Black House Autonomous Zone - "Автономная зона Черного дома") с отсылкой к захваченной протестующими "Автономной зоне Капитолийского холма" в Сиэтле.
Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. Телеканал NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник на данной территории находилось от 200 до 250 палаток, установленных протестующими.
Ранее Трамп написал в Twitter, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.