https://ria.ru/20200623/1573374123.html
Завод по производству мясной продукции планируют построить под Калугой
Завод по производству сыровяленой мясной продукции с объемом инвестиций в 312 миллионов рублей планируют построить в Калужской области, сообщило правительство... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:22
2020-06-23T16:22
калужская область
владислав шапша
калужская область
испания
экономика
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калужская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владислав шапша, калужская область, испания, экономика
КАЛУГА, 23 июн – РИА Новости.
Завод по производству сыровяленой мясной продукции с объемом инвестиций в 312 миллионов рублей планируют построить в Калужской области
, сообщило правительство региона.
Во вторник врио губернатора Калужской области Владислав Шапша
и заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям компании "Рустрейдинг" Тимофей Леликов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве завода по производству сыровяленых мясных деликатесов.
Строительством займутся компания "Эдбл Текнолоджиз" совместно с "Рустрейдинг".
"Объем производства продукции составит 39 тонн в год. В проект будет инвестировано порядка 312 миллионов рублей. Планируется построить по испанской лицензии автоматизированный завод полного цикла по переработке свинины и производству мясопродуктов высочайшего качества по рецептурам и технологиям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство завода, наладка оборудования, запуск всех производственных процессов и непосредственно производство будут контролировать высококвалифицированные специалисты из Испании
. В производстве будет использоваться только высококачественное сырье отечественных производителей, и к этой работе уже готовы подключиться более 40 предприятий Калужской области.
"Этот проект будет реализован в моногороде Сосенский на территории опережающего социально-экономического развития. Важно, что именно на эту территорию придут инвестиции и появятся новые рабочие места", - отметил Шапша.
Леликов поблагодарил руководство региона за сотрудничество. По его словам, регион "предлагает уникальные условия для реализации проекта и оказывает всемерную поддержку инвесторам и предпринимателям".