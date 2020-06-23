Завод по производству мясной продукции планируют построить под Калугой

КАЛУГА, 23 июн – РИА Новости. Завод по производству сыровяленой мясной продукции с объемом инвестиций в 312 миллионов рублей планируют построить в Завод по производству сыровяленой мясной продукции с объемом инвестиций в 312 миллионов рублей планируют построить в Калужской области , сообщило правительство региона.

Во вторник врио губернатора Калужской области Владислав Шапша и заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям компании "Рустрейдинг" Тимофей Леликов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве завода по производству сыровяленых мясных деликатесов.

Строительством займутся компания "Эдбл Текнолоджиз" совместно с "Рустрейдинг".

"Объем производства продукции составит 39 тонн в год. В проект будет инвестировано порядка 312 миллионов рублей. Планируется построить по испанской лицензии автоматизированный завод полного цикла по переработке свинины и производству мясопродуктов высочайшего качества по рецептурам и технологиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство завода, наладка оборудования, запуск всех производственных процессов и непосредственно производство будут контролировать высококвалифицированные специалисты из Испании . В производстве будет использоваться только высококачественное сырье отечественных производителей, и к этой работе уже готовы подключиться более 40 предприятий Калужской области.

"Этот проект будет реализован в моногороде Сосенский на территории опережающего социально-экономического развития. Важно, что именно на эту территорию придут инвестиции и появятся новые рабочие места", - отметил Шапша.