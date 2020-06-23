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Калужская область
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Завод по производству мясной продукции планируют построить под Калугой
Завод по производству сыровяленой мясной продукции с объемом инвестиций в 312 миллионов рублей планируют построить в Калужской области, сообщило правительство... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:22
калужская область
владислав шапша
калужская область
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владислав шапша, калужская область, испания, экономика

Завод по производству мясной продукции планируют построить под Калугой

16:22 23.06.2020
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Калуга. Архивное фото
КАЛУГА, 23 июн – РИА Новости. Завод по производству сыровяленой мясной продукции с объемом инвестиций в 312 миллионов рублей планируют построить в Калужской области, сообщило правительство региона.
Во вторник врио губернатора Калужской области Владислав Шапша и заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям компании "Рустрейдинг" Тимофей Леликов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве завода по производству сыровяленых мясных деликатесов.
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Строительством займутся компания "Эдбл Текнолоджиз" совместно с "Рустрейдинг".
"Объем производства продукции составит 39 тонн в год. В проект будет инвестировано порядка 312 миллионов рублей. Планируется построить по испанской лицензии автоматизированный завод полного цикла по переработке свинины и производству мясопродуктов высочайшего качества по рецептурам и технологиям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство завода, наладка оборудования, запуск всех производственных процессов и непосредственно производство будут контролировать высококвалифицированные специалисты из Испании. В производстве будет использоваться только высококачественное сырье отечественных производителей, и к этой работе уже готовы подключиться более 40 предприятий Калужской области.
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"Этот проект будет реализован в моногороде Сосенский на территории опережающего социально-экономического развития. Важно, что именно на эту территорию придут инвестиции и появятся новые рабочие места", - отметил Шапша.
Леликов поблагодарил руководство региона за сотрудничество. По его словам, регион "предлагает уникальные условия для реализации проекта и оказывает всемерную поддержку инвесторам и предпринимателям".
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Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьИспанияЭкономика
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