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В Калининградской области возобновят групповые занятия спортом
Групповые спортивные тренировки, а также дополнительные образовательные занятия для детей и взрослых, проведение которых было запрещено из-за ограничений,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
калининградская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573358508_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_80f2d4f1ce99f280fa433692ca0f74a3.jpg
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60
коронавирус в россии, калининградская область, общество

В Калининградской области возобновят групповые занятия спортом

16:16 23.06.2020 (обновлено: 16:20 23.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетители фитнес-клуба
Посетители фитнес-клуба
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посетители фитнес-клуба. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 23 июн - РИА Новости. Групповые спортивные тренировки, а также дополнительные образовательные занятия для детей и взрослых, проведение которых было запрещено из-за ограничений, связанных с коронавирусом, возобновляются в Калининградской области с 29 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Для индивидуальных тренировок фитнес-центры и спортплощадки открылись в Калининградской области с 7 июня.
"С 29 июня возобновляется деятельность по проведению групповых спортивных занятий в физкультурно-спортивных организациях для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях (за исключением занятий в плавательных бассейнах) с численностью групп в закрытых помещениях – не более 10 человек, на открытых площадках – не более 15 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с понедельника разрешается также проведение занятий дополнительного образования для детей и взрослых в группах не более 12 человек с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.
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По данным оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, на 23 июня на СОVID-19 в регионе обследованы 79,4 тысячи человек. Выявлено 2348 случаев заражения, выписаны из стационаров 1300 пациентов, скончались 38 человек. Под медицинским наблюдением находятся 5043 контактировавших с заболевшими.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКалининградская областьОбщество
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