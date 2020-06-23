В Калининградской области возобновят групповые занятия спортом

КАЛИНИНГРАД, 23 июн - РИА Новости. Групповые спортивные тренировки, а также дополнительные образовательные занятия для детей и взрослых, проведение которых было запрещено из-за ограничений, связанных с коронавирусом, возобновляются в Калининградской области с 29 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Для индивидуальных тренировок фитнес-центры и спортплощадки открылись в Калининградской области с 7 июня.
"С 29 июня возобновляется деятельность по проведению групповых спортивных занятий в физкультурно-спортивных организациях для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях (за исключением занятий в плавательных бассейнах) с численностью групп в закрытых помещениях – не более 10 человек, на открытых площадках – не более 15 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с понедельника разрешается также проведение занятий дополнительного образования для детей и взрослых в группах не более 12 человек с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.
По данным оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, на 23 июня на СОVID-19 в регионе обследованы 79,4 тысячи человек. Выявлено 2348 случаев заражения, выписаны из стационаров 1300 пациентов, скончались 38 человек. Под медицинским наблюдением находятся 5043 контактировавших с заболевшими.
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