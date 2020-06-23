В Калининградской области возобновят групповые занятия спортом

"С 29 июня возобновляется деятельность по проведению групповых спортивных занятий в физкультурно-спортивных организациях для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях (за исключением занятий в плавательных бассейнах) с численностью групп в закрытых помещениях – не более 10 человек, на открытых площадках – не более 15 человек", - говорится в сообщении.