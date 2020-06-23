Суд рассмотрит жалобу на арест Верзилова 25 июня

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 25 июня рассмотрит жалобу на административный арест издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова за нецензурную брань в общественном месте, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 25 июня, на 13.00", - рассказал собеседник агентства.
По данным "Медиазоны", в воскресенье Верзилова сначала отвезли на допрос в связи с несогласованным митингом 27 июля прошлого года. Его отпустили из отдела полиции, но вскоре вновь задержали – теперь по статье о мелком хулиганстве. Как следует из оглашенного в суде протокола, Верзилов в общественном месте и в присутствии граждан несколько раз позволил себе употребить нецензурные выражения.
До этого защита Верзилова полагала, что административное дело на него заведено из-за стычки с неизвестным после допроса.