Суд рассмотрит жалобу на арест Верзилова 25 июня

По данным "Медиазоны", в воскресенье Верзилова сначала отвезли на допрос в связи с несогласованным митингом 27 июля прошлого года. Его отпустили из отдела полиции, но вскоре вновь задержали – теперь по статье о мелком хулиганстве. Как следует из оглашенного в суде протокола, Верзилов в общественном месте и в присутствии граждан несколько раз позволил себе употребить нецензурные выражения.