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Суд рассмотрит жалобу на арест Верзилова 25 июня
Мосгорсуд 25 июня рассмотрит жалобу на административный арест издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова за нецензурную брань в общественном... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:16
петр верзилов
московский городской суд
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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петр верзилов, московский городской суд, москва, происшествия

Суд рассмотрит жалобу на арест Верзилова 25 июня

16:16 23.06.2020
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© МВД РФПродюсер Pussy Riot Петр Верзилов, задержанный за нарушение режима самоизоляции. Стоп-кадр видео
Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, задержанный за нарушение режима самоизоляции. Стоп-кадр видео
© МВД РФ
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 25 июня рассмотрит жалобу на административный арест издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова за нецензурную брань в общественном месте, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 25 июня, на 13.00", - рассказал собеседник агентства.
Петр Верзилов
21 июня, 23:26
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
В понедельник Мещанский суд Москвы дал Верзилову 15 суток за мелкое хулиганство – нецензурную брань в общественном месте.
По данным "Медиазоны", в воскресенье Верзилова сначала отвезли на допрос в связи с несогласованным митингом 27 июля прошлого года. Его отпустили из отдела полиции, но вскоре вновь задержали – теперь по статье о мелком хулиганстве. Как следует из оглашенного в суде протокола, Верзилов в общественном месте и в присутствии граждан несколько раз позволил себе употребить нецензурные выражения.
До этого защита Верзилова полагала, что административное дело на него заведено из-за стычки с неизвестным после допроса.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
22 июня, 11:38
В Кремле нет информации о задержании издателя "Медиазоны" Верзилова
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Петр ВерзиловМосковский городской судМоскваПроисшествия
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