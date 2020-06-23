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В Коми речной теплоход сел на мель
Речной теплоход сел на мель в Республике Коми, эвакуированы 15 пассажиров, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:14
республика коми
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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республика коми
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика коми, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Коми речной теплоход сел на мель

16:14 23.06.2020
2089
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Речной теплоход сел на мель в Республике Коми, эвакуированы 15 пассажиров, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.
"Сегодня сел на мель теплоход, который курсирует по реке Вычегда по маршруту "Седкыркещ – Алешино". Спасатели эвакуировали 15 пассажиров", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в настоящее время теплоход уже сняли с мели.
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Республика КомиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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