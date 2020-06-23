https://ria.ru/20200623/1573373712.html
Проект об отсрочке при мобилизации многодетным отцам прошел II чтение
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым военнослужащие получат отсрочку от призыва в случае мобилизации, если... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:12
2020-06-23T16:12
госдума рф
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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госдума рф, общество
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым военнослужащие получат отсрочку от призыва в случае мобилизации, если они имеют трех детей до 16 лет, а жена находится на сроке беременности не менее 22 недель.
Первой редакцией законопроекта, внесенной в Госдуму, предлагалось предоставить отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имеющим на иждивении трех детей и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель.
Редакцией второго чтения было решено установить право на отсрочку гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.
Также предоставляется возможность для увольнения военнослужащим женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель.
"Поправка касается военнослужащих женского пола, которые служат по контракту. Вторая поправка - граждане женского пола, которые пребывают в запасе и при мобилизации они не привлекаются", - пояснил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.