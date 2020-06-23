Проект об отсрочке при мобилизации многодетным отцам прошел II чтение

У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым военнослужащие получат отсрочку от призыва в случае мобилизации, если они имеют трех детей до 16 лет, а жена находится на сроке беременности не менее 22 недель.

Первой редакцией законопроекта, внесенной в Госдуму, предлагалось предоставить отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имеющим на иждивении трех детей и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель.

Редакцией второго чтения было решено установить право на отсрочку гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

Также предоставляется возможность для увольнения военнослужащим женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель.