Глава МИД Сирии уверен, что курды вернутся на сторону властей

БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем выразил уверенность, что курды вернутся на сторону сирийских властей и восстанут против присутствующих на северо-востоке САР иностранных сил.
"Я уверен, что на следующем этапе наши курдские братья вернутся в Дамаск… сопротивление оккупации разрешено на международном уровне, и наши граждане в Заевфратье должны восстать, и тогда они увидят сирийскую армию на их стороне, а не наоборот", - сказал Муаллем, отвечая на вопрос корреспондента агентства Sputnik о планируемом возвращении контроля над территориями, где действуют курдские формирования, которые сотрудничают с США.
Арабо-курдские формирования "Сирийские демократические силы", поддерживаемые США, контролируют ряд территорий в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. На подконтрольных курдам территориях действует независимая от Дамаска власть. Дамаск неоднократно предлагал курдам сесть за стол переговоров и придерживаться идеи национального единства и территориальной целостности Сирии. Курды в свою очередь на сегодняшний день сопротивляются налаживанию отношений с легитимными сирийским властями, рассчитывая на поддержку Вашингтона.
Экс-советник по безопасности президента США Джон Болтон в опубликованной во вторник книге пишет, что президент Дональд Трамп не считал сирийских курдов надежными союзниками и был уверен, что они могут вести боевые действия только при американской поддержке.
Сам Трамп в свою очередь неоднократно публично отзывался о курдах в позитивном ключе. А пребывание военнослужащих США на севере Сирии объяснял необходимостью контроля над нефтяными месторождениями, доходы от которых якобы идут курдам на борьбу с террористами ИГ*.
* Террористическая организация, запрещенная в России