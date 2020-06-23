Глава МИД Сирии уверен, что курды вернутся на сторону властей

Сам Трамп в свою очередь неоднократно публично отзывался о курдах в позитивном ключе. А пребывание военнослужащих США на севере Сирии объяснял необходимостью контроля над нефтяными месторождениями, доходы от которых якобы идут курдам на борьбу с террористами ИГ*.