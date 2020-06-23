В ЛАГ выступили против интернационализации конфликта в Ливии

КАИР, 23 июн - РИА Новости. Лига арабских государств ( Лига арабских государств ( ЛАГ ) выступает против интернационализации вооруженного конфликта в Ливии , заявил генеральный секретарь этой организации Ахмед Абу аль-Гейт.

Во вторник ЛАГ в режиме видеоконференции проводит экстренную встречу на уровне Совета министров иностранных дел организации. Заседание посвящено ситуации в Ливии.

"Генеральный секретарь в своей речи подтвердил неприятие интернационализации кризиса (в Ливии) и подчеркнул опасность обострения ситуации в связи с открытым иностранным военным вмешательством, нарушением оружейного эмбарго и прибытием иностранных наемников", - говорится в заявлении ЛАГ.

Согласно коммюнике региональной организации, главной целью ЛАГ в Ливии должно стать содействие "прекращению боевых действий, что позволит ливийским сторонам возобновить свое участие в переговорах в рамках совместного военного комитета".

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция , а ЛНА – Египет

Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с главами ЛНА и заседающего на востоке Ливии парламента. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию ОАЭ . Против выступили ПНС и Турция.