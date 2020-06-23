Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573373590.html
В ЛАГ выступили против интернационализации конфликта в Ливии
Лига арабских государств (ЛАГ) выступает против интернационализации вооруженного конфликта в Ливии, заявил генеральный секретарь этой организации Ахмед Абу... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:11
лига арабских государств
триполи
ливия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155241/44/1552414409_0:32:3071:1759_1400x0_80_0_0_6d9528fbeeb5d000e779d75c8ffdc2d2.jpg
https://ria.ru/20200623/1573359247.html
https://ria.ru/20200623/1573358775.html
триполи
ливия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155241/44/1552414409_0:32:3071:1759_1400x0_80_0_0_6d9528fbeeb5d000e779d75c8ffdc2d2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155241/44/1552414409_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_4818aff93d7b88753c26fa7b9f4d058f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155241/44/1552414409_894:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_f2ddb2238dcdbd17d486d327a36f8d3a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лига арабских государств, триполи, ливия, сша, в мире

В ЛАГ выступили против интернационализации конфликта в Ливии

16:11 23.06.2020
182
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
КАИР, 23 июн - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) выступает против интернационализации вооруженного конфликта в Ливии, заявил генеральный секретарь этой организации Ахмед Абу аль-Гейт.
Во вторник ЛАГ в режиме видеоконференции проводит экстренную встречу на уровне Совета министров иностранных дел организации. Заседание посвящено ситуации в Ливии.
"Генеральный секретарь в своей речи подтвердил неприятие интернационализации кризиса (в Ливии) и подчеркнул опасность обострения ситуации в связи с открытым иностранным военным вмешательством, нарушением оружейного эмбарго и прибытием иностранных наемников", - говорится в заявлении ЛАГ.
Согласно коммюнике региональной организации, главной целью ЛАГ в Ливии должно стать содействие "прекращению боевых действий, что позволит ливийским сторонам возобновить свое участие в переговорах в рамках совместного военного комитета".
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 13:27
В МИД оценили результаты морского мониторинга оружейного эмбарго по Ливии
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с главами ЛНА и заседающего на востоке Ливии парламента. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия ЛНА пытается отбить столицу Триполи. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 13:23
В МИД заявили, что конфликт в Ливии переживает острую фазу
100000
Обсудить 0
Лига арабских государствТриполиЛивияСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время российско-сирийских переговоров в Дамаске
Глава МИД Сирии уверен, что курды вернутся на сторону властей
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет "автономной зоны"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг приветствовал переговоры с Россией по ядерным вооружениям
У здания Государственной Думы РФ в Москве
Госдума в I чтении ужесточила требования к организаторам азартных игр
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Проект об отсрочке при мобилизации многодетным отцам прошел II чтение
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Турция ответила на слова Макрона о "смерти мозга НАТО"
Онлайн-презентация, посвященная запуску конкурса Большая перемена
Более миллиона школьников примут участие в конкурсе "Большая перемена"
Триптих на стене главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
Более ста зарубежных журналистов посетили Главный храм Вооруженных сил
ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде
СМИ сообщили о планах Индии "надавить" на Россию для поставок С-400
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
Миятович рассказали об атаке полиции в США на журналиста РИА Новости
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
В Подмосковье 18 временных инфекционных центров вернут к плановой работе
Президент РФ Владимир Путин
Британский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне
Члены Ливийской национальной армии в городе Бенгази
Принуждение к миру. Еще одна страна готова воевать в Ливии
Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, задержанный за нарушение режима самоизоляции. Стоп-кадр видео
Суд рассмотрит жалобу на арест Верзилова 25 июня
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили, что конфликт в Ливии переживает острую фазу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
Лента новостейМолния