В ЛАГ выступили против интернационализации конфликта в Ливии

Во вторник ЛАГ в режиме видеоконференции проводит экстренную встречу на уровне Совета министров иностранных дел организации. Заседание посвящено ситуации в Ливии.
"Генеральный секретарь в своей речи подтвердил неприятие интернационализации кризиса (в Ливии) и подчеркнул опасность обострения ситуации в связи с открытым иностранным военным вмешательством, нарушением оружейного эмбарго и прибытием иностранных наемников", - говорится в заявлении ЛАГ.
Согласно коммюнике региональной организации, главной целью ЛАГ в Ливии должно стать содействие "прекращению боевых действий, что позволит ливийским сторонам возобновить свое участие в переговорах в рамках совместного военного комитета".
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с главами ЛНА и заседающего на востоке Ливии парламента. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия ЛНА пытается отбить столицу Триполи. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.