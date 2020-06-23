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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Студенты технических вузов смогут стажироваться в компаниях ОЭЗ Москвы
Студенты ведущих технических вузов столицы этим летом впервые смогут пройти производственную практику и претендовать на рабочие места в высокотехнологичных... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
александр прохоров

Студенты технических вузов смогут стажироваться в компаниях ОЭЗ Москвы

16:11 23.06.2020
15
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧасы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва"
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Студенты ведущих технических вузов столицы этим летом впервые смогут пройти производственную практику и претендовать на рабочие места в высокотехнологичных компаниях особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Новый проект особой экономической зоны даст возможность молодым специалистам ознакомиться с особенностями реального производства. Студенты смогут стать полноправными участниками наукоемкого и инновационного процесса, предприятия – найти молодые перспективные кадры. "Технополис Москва" планирует сотрудничество с более чем пятнадцатью ведущими техническими вузами столицы, среди них МИЭТ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МГТУ "Станкин", МФТИ и МГУ. После практики некоторые из студентов смогут получить работу на предприятиях особой экономической зоны", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что предприятия оперативно откликнулись на возможность принять у себя стажеров: первые запросы на стажировки уже поступили от производителей 3D-сканеров, изделий из полимерных композиционных материалов, а также установок по дезинфекции и дозирования реагентов.
"Планируется, что после прохождения стажировки рекомендации резидентов и резюме студентов будут размещены в банке соискателей, который будет пополняться и откуда новые компании смогут снова пригласить специалиста на стажировку или постоянную работу", – рассказал Прохоров, которого цитирует пресс-служба.
Москва
19 июня, 11:01Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Резидент ОЭЗ Москвы построит завод автомобильной электроники
Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев уточнил, что подать заявку на стажировку смогут не только студенты технических специальностей, но и гуманитарных дисциплин. Стать участником этой программы можно, воспользовавшись формой на сайте стажировок. Для этого нужно заполнить анкету и приложить свое резюме.
ОЭЗ "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок (Технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью 206,8 га. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализованы более 140 высокотехнологичных компаний, из которых резидентами являются более 70.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр Прохоров
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