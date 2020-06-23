Студенты технических вузов смогут стажироваться в компаниях ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Студенты ведущих технических вузов столицы этим летом впервые смогут пройти производственную практику и претендовать на рабочие места в высокотехнологичных компаниях особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Новый проект особой экономической зоны даст возможность молодым специалистам ознакомиться с особенностями реального производства. Студенты смогут стать полноправными участниками наукоемкого и инновационного процесса, предприятия – найти молодые перспективные кадры. "Технополис Москва" планирует сотрудничество с более чем пятнадцатью ведущими техническими вузами столицы, среди них МИЭТ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МГТУ "Станкин", МФТИ и МГУ. После практики некоторые из студентов смогут получить работу на предприятиях особой экономической зоны", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова

В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что предприятия оперативно откликнулись на возможность принять у себя стажеров: первые запросы на стажировки уже поступили от производителей 3D-сканеров, изделий из полимерных композиционных материалов, а также установок по дезинфекции и дозирования реагентов.

"Планируется, что после прохождения стажировки рекомендации резидентов и резюме студентов будут размещены в банке соискателей, который будет пополняться и откуда новые компании смогут снова пригласить специалиста на стажировку или постоянную работу", – рассказал Прохоров, которого цитирует пресс-служба.

Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев уточнил, что подать заявку на стажировку смогут не только студенты технических специальностей, но и гуманитарных дисциплин. Стать участником этой программы можно, воспользовавшись формой на сайте стажировок. Для этого нужно заполнить анкету и приложить свое резюме.