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СМИ сообщили о планах Индии "надавить" на Россию для поставок С-400
Индийские власти пытаются "надавить" на Москву, чтобы ускорить поставки российских зенитных ракетных систем С-400 из-за обострения отношений с Китаем,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:28
россия
кашмир
раджнатх сингх
с-400 «триумф»
москва
нью-дели
индия
безопасность
в мире
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53
россия
кашмир
москва
нью-дели
индия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156192/50/1561925085_0:114:3076:1844_1400x0_80_0_0_2c81b0315f2c3973e7bf624bce375aee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кашмир, раджнатх сингх, с-400 «триумф», москва, нью-дели, индия, безопасность, в мире

СМИ сообщили о планах Индии "надавить" на Россию для поставок С-400

16:10 23.06.2020 (обновлено: 16:28 23.06.2020)
61736
© AP Photo / Serbian Presidential Press ServiceЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде
ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде
© AP Photo / Serbian Presidential Press Service
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Индийские власти пытаются "надавить" на Москву, чтобы ускорить поставки российских зенитных ракетных систем С-400 из-за обострения отношений с Китаем, рассказали источники Bloomberg.
Агентство отметило, что этим вопросом будет заниматься министр обороны Раджнатх Сингх, который прибыл в Россию на парад Победы. Ранее сообщалось, что во время трехдневного визита политик планирует встретиться с российскими коллегами, чтобы обсудить углубление оборонного и стратегического партнерства.
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В 2018 году Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти комплектов С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники писали, что Индия также планирует закупить у России 33 новых истребителя.
На прошлой неделе в районе долины Галван в Ладакхе произошло столкновение индийских и китайских военных. По предварительной информации, есть погибшие. Пекин и Нью-Дели возложили ответственность за произошедшее друг на друга. Позже главы МИД двух стран договорились как можно скорее снизить напряженность на границе.
Между Китаем и Индией существует давний территориальный спор об участке горной территории на севере Кашмира, также они не могут договориться о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Осенью 1962 года эти разногласия переросли в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах Пекин и Нью-Дели подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
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19524429191549
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РоссияКашмирРаджнатх СингхС-400 «Триумф»МоскваНью-ДелиИндияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Давилка сломается...
23 июня, 16:28
АЕАндрей Ерошенко
611020112
Будут квакать - вообще откажем в продаже.
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ОЛОлег Ливанов
331010128
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