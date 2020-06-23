https://ria.ru/20200623/1573373464.html
Госдума в I чтении ужесточила требования к организаторам азартных игр
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей, внесенный правительством РФ. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:09
2020-06-23T16:09
госдума рф
общество
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РИА Новости
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госдума рф, общество
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Госдума
приняла в первом чтении законопроект об ужесточении требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей, внесенный правительством РФ.
Сейчас организатором азартных игр не может выступать юрлицо, учредителями (участниками) которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
Законопроект запрещает выступать в качестве организатора азартных игр и юрлицам, учредителями (участниками) которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против госвласти. Аналогичные ограничения предлагается распространить и на бенефициарных владельцев организаторов азартных игр, а также на операторов лотерей.
Учредителями (участниками) организатора азартных игр, оператора лотереи и лицами, оказывающими существенное прямое или косвенное влияние на решения органов их управления, согласно законопроекту, не могут являться юрлица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Минфином России.
Документ разработан в целях приведения законодательства РФ, регулирующего деятельность по организации и проведение азартных игр и лотерей, в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.