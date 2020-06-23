Госдума в I чтении ужесточила требования к организаторам азартных игр

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей, внесенный правительством РФ.

Сейчас организатором азартных игр не может выступать юрлицо, учредителями (участниками) которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Законопроект запрещает выступать в качестве организатора азартных игр и юрлицам, учредителями (участниками) которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против госвласти. Аналогичные ограничения предлагается распространить и на бенефициарных владельцев организаторов азартных игр, а также на операторов лотерей.

Учредителями (участниками) организатора азартных игр, оператора лотереи и лицами, оказывающими существенное прямое или косвенное влияние на решения органов их управления, согласно законопроекту, не могут являться юрлица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Минфином России.