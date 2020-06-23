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В Подмосковье 18 временных инфекционных центров вернут к плановой работе
Еще 18 временных инфекционных центров Подмосковья, где лечили пациентов с COVID-19, возвращают к плановому режиму работы, это освободит около 2,3 тысячи коек,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:13
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье 18 временных инфекционных центров вернут к плановой работе

16:13 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еще 18 временных инфекционных центров Подмосковья, где лечили пациентов с COVID-19, возвращают к плановому режиму работы, это освободит около 2,3 тысячи коек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет продолжать эту работу. Ранее мы вернули к работе по прежним профилям 10 стационарных отделений. В ближайшее время восстановим ещё 18 стационаров общей мощностью свыше 2,3 тысячи коек, в том числе в Бронницкой, Мытищинской, Реутовской, Дедовской и других больницах. Это позволит постепенно восстанавливать оказание и плановой медицинской помощи и сделать ее более доступной для жителей региона", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
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Перепрофилирование инфекционных стационаров планируют провести в четыре этапа, возобновить работу отделений по своим профилям медорганизации смогут после выполнения ряда требований, подчеркнули в пресс-службе.
"В частности, необходимо завершить лечение тех пациентов, кто на данный момент получает медицинскую помощь в инфекционных стационарах, а также выполнить необходимую дезинфекцию помещений, провести обследование сотрудников на коронавирус и получить разрешение Роспотребнадзора", - рассказали в ведомстве.
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