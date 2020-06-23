В Подмосковье 18 временных инфекционных центров вернут к плановой работе

"Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет продолжать эту работу. Ранее мы вернули к работе по прежним профилям 10 стационарных отделений. В ближайшее время восстановим ещё 18 стационаров общей мощностью свыше 2,3 тысячи коек, в том числе в Бронницкой, Мытищинской, Реутовской, Дедовской и других больницах. Это позволит постепенно восстанавливать оказание и плановой медицинской помощи и сделать ее более доступной для жителей региона", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.