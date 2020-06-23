Миятович рассказали об атаке полиции в США на журналиста РИА Новости

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович. Архивное фото

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович об атаке полиции США на корреспондента РИА Новости.

Журналист РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, 31 мая подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.

"У нас 31 мая произошел еще один печальный случай, когда корреспондент нашего РИА Новости Михаил Тургиев, который освещал протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции, и ему брызнули слезоточивым газом, и он чуть не ослеп", - сказала Москалькова на встрече с комиссаром СЕ.

Продюсер Sputnik Николь Руссел 1 июня пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома в США . Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.

Правозащитники из некоммерческой организации U.S. Press Freedom Tracker, объединяющей свыше десятка независимых групп журналистов, изучают более 430 инцидентов с сотрудниками СМИ во время освещения протестов в США.