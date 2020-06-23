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В Крыму умер пациент с коронавирусом
Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки, одиннадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии, сообщил замминистра... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:56
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика крым, общество

В Крыму умер пациент с коронавирусом

15:56 23.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки, одиннадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии, сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.
Всего в республике зарегистрировано 623 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 416 человек. При этом ранее сообщалось о 21 умершем.
"Скончался пациент 1935 года рождения, который находился в реанимации с тяжелым хроническим заболеванием, предварительно не связанными с COVID-19, и у которого в результате скрининга была выявлена новая коронавирусная инфекция", - сказал журналистам Лясковский.
По его словам, всего в крымских больницах продолжают лечение 187 пациентов с коронавирусом.
"Одиннадцать пациентов находится в тяжелом состоянии", - подчеркнул замминистра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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