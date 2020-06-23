В Крыму умер пациент с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Один человек с подтвержденным диагнозом Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки, одиннадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии, сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Всего в республике зарегистрировано 623 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 416 человек. При этом ранее сообщалось о 21 умершем.

"Скончался пациент 1935 года рождения, который находился в реанимации с тяжелым хроническим заболеванием, предварительно не связанными с COVID-19, и у которого в результате скрининга была выявлена новая коронавирусная инфекция", - сказал журналистам Лясковский.

По его словам, всего в крымских больницах продолжают лечение 187 пациентов с коронавирусом.

"Одиннадцать пациентов находится в тяжелом состоянии", - подчеркнул замминистра.