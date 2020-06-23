https://ria.ru/20200623/1573372720.html
В Крыму умер пациент с коронавирусом
Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки, одиннадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии, сообщил замминистра... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:56
2020-06-23T15:56
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здоровье - общество
республика крым
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости.
Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19
скончался в Крыму
за минувшие сутки, одиннадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии, сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.
Всего в республике зарегистрировано 623 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 416 человек. При этом ранее сообщалось о 21 умершем.
"Скончался пациент 1935 года рождения, который находился в реанимации с тяжелым хроническим заболеванием, предварительно не связанными с COVID-19, и у которого в результате скрининга была выявлена новая коронавирусная инфекция", - сказал журналистам Лясковский.
По его словам, всего в крымских больницах продолжают лечение 187 пациентов с коронавирусом.
"Одиннадцать пациентов находится в тяжелом состоянии", - подчеркнул замминистра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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