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В Baring Vostok назвали отказ смягчить домашний арест Калви нелогичным
Инвестфонд Baring Vostok назвал неправомерным и нелогичным отказ суда в замене домашнего ареста основателю фонда Майклу Калви, у которого врачи нашли... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:31
максим владимиров (baring vostok)
майкл калви
дело bаring vostok
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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максим владимиров (baring vostok), майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Baring Vostok назвали отказ смягчить домашний арест Калви нелогичным

16:31 23.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Инвестфонд Baring Vostok назвал неправомерным и нелогичным отказ суда в замене домашнего ареста основателю фонда Майклу Калви, у которого врачи нашли злокачественную опухоль, и другим фигурантам дела на более мягкую меру пресечения, заявили РИА Новости в фонде.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник признал законным продление до 13 августа срока домашнего ареста Калви и другим фигурантам дела банка "Восточный".
"Мы считаем, что отказ суда о замене домашнего ареста на более мягкую меру пресечения является неправомерным и нелогичным. Наши коллеги вот уже полтора года сидят из-за зашедшего в тупик уголовного дела, в основе которого лежит корпоративный спор (в банке "Восточный" - ред.)", - заявили в Baring Vostok.
"Все факты свидетельствуют об отсутствии какого-либо состава преступления, и ни у кого не осталось сомнений в их невиновности. Мы считаем, что дело должно быть прекращено за отсутствием состава преступления", - добавили в фонде.
В начале мая Мосгорсуд на три месяца, до 13 августа продлил срок домашнего ареста Калви, топ-менеджеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю, партнеру в области медиа Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву. Все они обвиняются в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
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В ходе заседания во вторник защита Калви просила признать решение нижестоящей инстанции незаконным или смягчить условия домашнего ареста - разрешить американцу ежедневные прогулки, так как он страдает от онкологического заболевания. До этого было известно лишь о том, что весной инвестор перенес операцию на бедре. Следователь и прокурор в свою очередь просили оставить решение Мосгорсуда в силе. С их точки зрения, основания для избрания или продления меры пресечения не отпали, причин для её изменения нет.
Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает, сейчас они и их защитники знакомятся с материалами завершенного расследования.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде
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Следователь по делу Baring Vostok отказала Титову в посещении Калви
140005
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Максим Владимиров (Baring Vostok)Майкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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