В Baring Vostok назвали отказ смягчить домашний арест Калви нелогичным

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Инвестфонд Baring Vostok назвал неправомерным и нелогичным отказ суда в замене домашнего ареста основателю фонда Инвестфонд Baring Vostok назвал неправомерным и нелогичным отказ суда в замене домашнего ареста основателю фонда Майклу Калви , у которого врачи нашли злокачественную опухоль, и другим фигурантам дела на более мягкую меру пресечения, заявили РИА Новости в фонде.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник признал законным продление до 13 августа срока домашнего ареста Калви и другим фигурантам дела банка "Восточный".

"Мы считаем, что отказ суда о замене домашнего ареста на более мягкую меру пресечения является неправомерным и нелогичным. Наши коллеги вот уже полтора года сидят из-за зашедшего в тупик уголовного дела, в основе которого лежит корпоративный спор (в банке "Восточный" - ред.)", - заявили в Baring Vostok.

"Все факты свидетельствуют об отсутствии какого-либо состава преступления, и ни у кого не осталось сомнений в их невиновности. Мы считаем, что дело должно быть прекращено за отсутствием состава преступления", - добавили в фонде.

В начале мая Мосгорсуд на три месяца, до 13 августа продлил срок домашнего ареста Калви, топ-менеджеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю, партнеру в области медиа Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову , экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву. Все они обвиняются в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

В ходе заседания во вторник защита Калви просила признать решение нижестоящей инстанции незаконным или смягчить условия домашнего ареста - разрешить американцу ежедневные прогулки, так как он страдает от онкологического заболевания. До этого было известно лишь о том, что весной инвестор перенес операцию на бедре. Следователь и прокурор в свою очередь просили оставить решение Мосгорсуда в силе. С их точки зрения, основания для избрания или продления меры пресечения не отпали, причин для её изменения нет.

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.