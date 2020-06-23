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Армянские врачи вылечили 99-летнего ветерана войны с COVID-19
Врачи ереванского медцентра святого Григория Просветителя вылечили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны, у которого был выявлен коронавирус и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:56
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире

Армянские врачи вылечили 99-летнего ветерана войны с COVID-19

15:56 23.06.2020
153
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Врачи ереванского медцентра святого Григория Просветителя вылечили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны, у которого был выявлен коронавирус и диагностировано двустороннее воспаление легких, сообщила во вторник пресс-секретарь учреждения Цовинар Хачатрян.
"Ветеран Великой Отечественной войны, 99-летний Мехак Аветисян был выписан сегодня с выздоровлением из медицинского центра святого Григория Просветителя. Его госпитализировали с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией", - написала Хачатрян в Facebook.
По ее словам, покидая больницу, ветеран поблагодарил врачей и пожелал, чтобы "Армения стала страной медицинского туризма".
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на вторник, выявлены 21 006 случаев заражения, 10 144 пациента вылечились, 372 скончались.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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