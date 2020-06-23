Армянские врачи вылечили 99-летнего ветерана войны с COVID-19

"Ветеран Великой Отечественной войны, 99-летний Мехак Аветисян был выписан сегодня с выздоровлением из медицинского центра святого Григория Просветителя. Его госпитализировали с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией", - написала Хачатрян в Facebook.