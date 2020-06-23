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Парад теплоходов на Москве-реке
В Москве стартовал новый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В городе в числе прочего возобновилась пассажирская речная навигация... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:28
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва-река, москва, фото, фото

Парад теплоходов на Москве-реке

17:20 23.06.2020 (обновлено: 17:28 23.06.2020)
320
В Москве стартовал новый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В городе в числе прочего возобновилась пассажирская речная навигация. Кадры зрелищного парада теплоходов, устроенного в честь открытия сезона, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Пассажирская навигация в столице стартовала на два месяца позже положенного из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
1 из 14

Пассажирская навигация в столице стартовала на два месяца позже положенного из-за сложной эпидемиологической ситуации.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Открытие навигации сопровождалось парадом теплоходов.

Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
2 из 14

Открытие навигации сопровождалось парадом теплоходов.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В мероприятии приняли участие около 40 судов.

Матрос на теплоходе Егорий во время парада теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
3 из 14

В мероприятии приняли участие около 40 судов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Здесь представлен весь столичный речной флот — от созданных в 1950-е теплоходов "Москвич" до современных яхт.

Люди на набережной во время парада теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
4 из 14

Здесь представлен весь столичный речной флот — от созданных в 1950-е теплоходов "Москвич" до современных яхт.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Суда проследовали от Новоспасского до Андреевского пешеходного моста.

Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
5 из 14

Суда проследовали от Новоспасского до Андреевского пешеходного моста.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Колонна прошла мимо самых известных достопримечательностей столицы.

Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
6 из 14

Колонна прошла мимо самых известных достопримечательностей столицы.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Увидеть парад можно было с Дербеневской, Раушской, Фрунзенской набережных и с мостов.

Зрители на Крымском мосту во время парада теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
7 из 14

Увидеть парад можно было с Дербеневской, Раушской, Фрунзенской набережных и с мостов.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Речное шествие сопровождал оркестр.

Оркестр на палубе теплохода Сударыня на параде теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
8 из 14

Речное шествие сопровождал оркестр.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В этом сезоне в Москве открыли 41 причал, перед стартом навигации все их тщательно проверили.

Пассажир во время парада теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
9 из 14

В этом сезоне в Москве открыли 41 причал, перед стартом навигации все их тщательно проверили.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Из 258 пассажирских судов, зарегистрированных в московском бассейне, успешно прошли инспекцию 83.

Теплоход Баттерфляй на параде теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
10 из 14

Из 258 пассажирских судов, зарегистрированных в московском бассейне, успешно прошли инспекцию 83.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Все теплоходы и яхты оборудованы с учетом санитарных норм.

Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
11 из 14

Все теплоходы и яхты оборудованы с учетом санитарных норм.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Суда будут курсировать по более чем десяти маршрутам.

Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
12 из 14

Суда будут курсировать по более чем десяти маршрутам.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Во время речного путешествия можно будет посмотреть на исторический центр и живописные районы столицы.

Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
13 из 14

Во время речного путешествия можно будет посмотреть на исторический центр и живописные районы столицы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Все суда после каждого рейса будут проходить дезинфекцию.

Пассажиры на теплоходе Егорий во время навигации по Москве-реке
14 из 14

Все суда после каждого рейса будут проходить дезинфекцию.

© РИА Новости / Владимир Песня
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