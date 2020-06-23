Парад теплоходов на Москве-реке

Пассажирская навигация в столице стартовала на два месяца позже положенного из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Пассажирская навигация в столице стартовала на два месяца позже положенного из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Открытие навигации сопровождалось парадом теплоходов.
Открытие навигации сопровождалось парадом теплоходов.
В мероприятии приняли участие около 40 судов.
Здесь представлен весь столичный речной флот — от созданных в 1950-е теплоходов "Москвич" до современных яхт.
Здесь представлен весь столичный речной флот — от созданных в 1950-е теплоходов "Москвич" до современных яхт.
Суда проследовали от Новоспасского до Андреевского пешеходного моста.
Суда проследовали от Новоспасского до Андреевского пешеходного моста.
Колонна прошла мимо самых известных достопримечательностей столицы.
Колонна прошла мимо самых известных достопримечательностей столицы.
Увидеть парад можно было с Дербеневской, Раушской, Фрунзенской набережных и с мостов.
Увидеть парад можно было с Дербеневской, Раушской, Фрунзенской набережных и с мостов.
Речное шествие сопровождал оркестр.
В этом сезоне в Москве открыли 41 причал, перед стартом навигации все их тщательно проверили.
В этом сезоне в Москве открыли 41 причал, перед стартом навигации все их тщательно проверили.
Из 258 пассажирских судов, зарегистрированных в московском бассейне, успешно прошли инспекцию 83.
Из 258 пассажирских судов, зарегистрированных в московском бассейне, успешно прошли инспекцию 83.
Все теплоходы и яхты оборудованы с учетом санитарных норм.
Все теплоходы и яхты оборудованы с учетом санитарных норм.
Суда будут курсировать по более чем десяти маршрутам.
Суда будут курсировать по более чем десяти маршрутам.
Во время речного путешествия можно будет посмотреть на исторический центр и живописные районы столицы.
Во время речного путешествия можно будет посмотреть на исторический центр и живописные районы столицы.
Все суда после каждого рейса будут проходить дезинфекцию.
Все суда после каждого рейса будут проходить дезинфекцию.