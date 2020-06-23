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В Москве до конца недели откроются еще девять центров "Мои документы"
Еще девять центров "Мои документы" откроются в Москве на этой неделе, получать государственные услуги можно будет уже в 114 центрах, сообщила заместитель мэра... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:56
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве до конца недели откроются еще девять центров "Мои документы"

15:56 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди около многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в Москве
Люди около многофункционального центра государственных и муниципальных услуг Мои документы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Люди около многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еще девять центров "Мои документы" откроются в Москве на этой неделе, получать государственные услуги можно будет уже в 114 центрах, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Заммэра утончила, что с 24 июня откроются еще три центра госуслуг, а с 25 июня – еще шесть. Открытые центры будут работать в обычном режиме. Предварительная запись сохранится только для тех услуг, которые и до режима самоизоляции были доступны по предзаписи.
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"Мы видим, что после отмены предзаписи в некоторых центрах возникают очереди, так как высок спрос на услуги центров "Мои документы". Понимаем, что люди долгое время не имели возможности заняться бытовыми вопросами, накопились дела, и возникла потребность в оформлении большого числа документов. Поэтому мы открываем дополнительные офисы, стараемся делать это насколько возможно оперативно. Постараемся открыть больше окон приема и осуществлять быстрое обслуживание, при этом сохраняя безопасность пребывания жителей на территории центров", - сказала Ракова журналистам.
Заммэра добавила, что горожане смогут обратиться за услугой в 114 открытых офисов. Санитарно-эпидемиологические требования при посещении центров сохраняются: термометрия на входе и масочно-перчаточный режим.
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Ракова отметила, что забрать готовые документы можно без предварительной записи в том центре, куда было подано заявление. Если центр, где оформлялась услуга, еще закрыт, получить результат можно в закрепленном за ним открытом офисе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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