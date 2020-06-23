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Религия и мировоззрение
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Более 300 нуждающихся семей получили помощь от еврейской общины Москвы
Московская еврейская религиозная община за последние три месяца оказала материальную поддержку более, чем 300 семей, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:55
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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353
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новости - религия и мировоззрение, в мире

Более 300 нуждающихся семей получили помощь от еврейской общины Москвы

15:55 23.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВвод в эксплуатацию Московской хоральной синагоги
Ввод в эксплуатацию Московской хоральной синагоги
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Московская еврейская религиозная община за последние три месяца оказала материальную поддержку более, чем 300 семей, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской хоральной синагоги. 
"Кризис, вызванный пандемией, затронул практически каждую семью. Многие наши прихожане оказались в непростой ситуации из-за приостановки деятельности компаний-работодателей или сокращения персонала. Прихожане старшего возраста длительное время находятся в изоляции. Поэтому начиная с апреля в синагоге была организована доставка продуктовых наборов пожилым членам общины, а также выплаты малоимущим и семьям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации", - отметили в старейшей синагоге российской столицы.
Всего, как пояснили там, нуждающимся семьям выделили более 5 миллионов рублей. 
Несмотря на снятие ограничительных мер, как пояснили в синагоге, восстановление и возвращение к прежним условиям жизни займет время - сейчас молельня остаётся закрытой для верующих. Однако община синагоги и дальше будем помогать нуждающимся. 
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