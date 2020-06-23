Более 300 нуждающихся семей получили помощь от еврейской общины Москвы

"Кризис, вызванный пандемией, затронул практически каждую семью. Многие наши прихожане оказались в непростой ситуации из-за приостановки деятельности компаний-работодателей или сокращения персонала. Прихожане старшего возраста длительное время находятся в изоляции. Поэтому начиная с апреля в синагоге была организована доставка продуктовых наборов пожилым членам общины, а также выплаты малоимущим и семьям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации", - отметили в старейшей синагоге российской столицы.