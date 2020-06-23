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Британский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне
Статья президента России Владимира Путина о Второй миро7вой войне поможет расширить исторические дебаты и побудит людей начать открывать для себя факты о вкладе РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:40
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
франклин рузвельт
владимир путин
лондон
европа
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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вторая мировая война (1939-1945), франклин рузвельт, владимир путин, лондон, европа, уинстон черчилль, ссср, адольф гитлер, в мире

Британский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне

15:54 23.06.2020 (обновлено: 16:40 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Статья президента России Владимира Путина о Второй миро7вой войне поможет расширить исторические дебаты и побудит людей начать открывать для себя факты о вкладе СССР в победу над нацизмом, сказал РИА Новости почетный секретарь британского Общества содействия в российских и советских исследованиях (SCRSS) и фонда "Советский мемориал" Ральф Гибсон.
Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.
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"Значительное число людей во многих странах не знают даже того, какие государства были союзниками. Это доказывает, что борьба за информирование и обучение нынешнего и будущих поколений остается жизненно важной задачей, в том числе и для нашего фонда ("Советский мемориал" - ред.). Я надеюсь, статья президента Путина поможет привлечь внимание и расширить исторические дебаты, а также побудит больше людей начать открывать для себя факты. Если больше людей узнают о вкладе Советского Союза в Победу, то это станет очень важным шагом в правильном направлении", - сказал Гибсон, при участии которого в Лондоне каждый год организуются церемонии в память погибших во Второй мировой войне советских солдат.
По его словам, в дни, когда отмечается 79-летие вторжения гитлеровской Германии в СССР, обсуждение статьи Путина является своевременным.
"Для нашего фонда, который отвечает за поддержку советского военного мемориала в Лондоне, крайне важно широко информировать и давать людям представление о том глобальном конфликте, который привел к гибели 27 миллионов военнослужащих и мирных жителей из всех регионов СССР", - сказал почетный секретарь.
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Гибсон отметил, что лидеры стран-союзников - Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт - осознавали масштаб боевых действий между Германией и СССР и признавали "абсолютно центральную роль советской (Красной) армии в разгроме фашистского агрессора".
"Тем не менее спустя 75 лет после Победы в Европе продолжаются попытки признать страну, которая принесла величайшую жертву для разгрома фашизма, в равной степени виновной в развязывании конфликта, что и агрессора - нацистскую Германию. На мой взгляд, это отчасти связано с намерением начинать отсчет хронологии Второй мировой войны с подписания пакта Молотова-Риббентропа в августе 1939 года вместо признания того факта, что действия - или бездействие - многих стран на протяжении периода с момента окончания Первой мировой войны сыграли роль в формировании коллективной неспособности остановить фашистскую угрозу и начало очередного глобального конфликта", - сказал Гибсон.
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Он признал, что мир может никогда не узнать о том, существовали ли какие-либо секретные протоколы переговоров европейских лидеров с Гитлером. По словам собеседника агентства, необходима прозрачность архивов всех ключевых в тот период стран.
"Фактически западноевропейские страны были готовы вести переговоры с Гитлером. Включали ли эти переговоры или соглашения секретные протоколы - я не знаю, и возможно, у нас никогда не будет однозначных ответов. Но я хотел бы сказать, что нужна большая прозрачность архивов всех ключевых стран того периода. Потому что то, что произошло потом, продолжает использоваться для воздействия на политический климат и сегодня", - сказал Гибсон.
Он подчеркнул, что нельзя переписывать историю и забывать о том, что человечество в огромном долгу перед теми, кто боролся с фашистской угрозой.
"Мы в долгу перед всеми, кто боролся с фашистской угрозой всему человечеству для того, чтобы подобный конфликт никогда не повторился. Попыткам игнорировать или уменьшить роль СССР в разгроме гитлеровской Германии необходимо противостоять. И существование Советского воинского мемориала в Лондоне служит постоянным напоминанием об огромной роли народов СССР в совместной с союзниками Победе. Это никогда не должно быть забыто", - сказал собеседник агентства.
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Франклин РузвельтВладимир ПутинЛондонЕвропаУинстон ЧерчилльСССРАдольф ГитлерВ мире
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