Межгосударственные отношения России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи

Основополагающие межгосударственные документы – Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве (1992), Договор о стратегическом партнерстве (2004) и Договор о союзнических отношениях ( 2005 ), в которых зафиксированы приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества.

Двусторонние отношения характеризуются регулярными встречами на высшем и высоком уровнях.

4-5 апреля 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Россию с государственным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем. В ходе визита был подписан пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов.

14 июня 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

19 октября 2018 года президент России Владимир Путин посетил Узбекистан с государственным визитом.

В Ташкенте состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главы двух государств также приняли участие в закрытии первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном и дали старт реализации проекта строительства первой атомной электростанции в Навоийской области Узбекистана.

Лидеры России и Узбекистан регулярно участвуют в мероприятиях по линии СНГ ШОС. В мае 2017 года лидеры России и Узбекистана провели краткую встречу на полях международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (Китай).

11 октября 2017 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Сочи перед началом саммита СНГ.

20 декабря 2019 года в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества.

Осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств.

2-3 мая 2019 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Узбекистан с рабочим визитом. В Ташкенте состоялись переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Министр иностранных дел России также был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

15-16 января 2020 года Сергей Ларов в статусе исполняющего обязанности министра иностранных дел посетил Узбекистан с официальным визитом. В ходе пребывания в Ташкенте он был принят президентом страны, состоялись переговоры с главой МИД. Сергей Лавров также выступил перед профессорско-преподавательским составом и студентами Ташкентского филиала МГИМО (У) МИД России, открытого 9 декабря 2019 года.

Поддерживаются межпарламентские связи, а также по линии министерств и ведомств двух стран.

1-3 октября 2019 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Узбекистан с официальным визитом. В ходе поездки она провела встречи с коллегами из Сената и Заксобрания Олий Мажлиса, встретилась с президентом Шавкатом Мирзиеевым и посетила Бухару.

В сентябре 2019 года делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным посетила Узбекистан с официальным визитом. Это был первый визит председателя ГД с 2006 года.

Депутаты во главе с Володиным также были приняты президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на пространстве СНГ. Россия занимает второе место среди ключевых внешнеторговых партнеров Узбекистана.

Согласно данным Госкомитета по статистике Узбекистана, торговый оборот республики и России по итогам 2019 года увеличился на 17,2% по сравнению с 2018 годом и составил 6,63 миллиарда долларов. Объем экспорта из Узбекистана в РФ составил 2,493 миллиарда долларов, импорта – 4,134 миллиарда долларов.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот двух стран за 2019 год составил 5,08 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 3,9 миллиарда долларов и импорт – 1,18 миллиарда долларов. Внешнеторговый оборот между Россией и Узбекистаном за январь-апрель 2020 года составил 1,72 миллиарда долларов, из них экспорт – 1,39 миллиарда долларов, импорт – 0,33 миллиарда долларов.

Российский экспорт представлен металлами и изделиями из них; машинами, оборудованием и транспортными средствами; древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями; продукцией химической промышленности; продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и минеральными продуктами.

В структуре импорта – текстиль и обувь; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; продукция химической промышленности; машины, оборудование и транспортные средства; металлы и изделия из них; драгоценные металлы и камни.

Россия является крупнейшим инвестиционным партнером Узбекистана. Объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, – более девяти миллиардов долларов

Основные российские инвесторы – ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром", ПАО "ВымпелКом" и др.

По данным Госкомитета по статистике Узбекистана, по состоянию на 1 ноября 2019 года , в стране действовали 1776 предприятий с участием российского капитала, среди которых 1096 компаний созданы как совместные предприятия и 680 – как иностранные.

На территории России зарегистрировано более 600 предприятий с участием резидентов Узбекистана.

Россия и Узбекистан договорились о строительстве АЭС в республике. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2018 года.

Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

В конце июня 2019 года АО "Атомстройэкспорт" (входит в состав "Росатома") приступило ко второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.

Осуществляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Благодаря системе зеленого коридора, особому порядку фитосанитарного контроля для поставщиков созданы благоприятные условия.

По данным узбекской статистики, в 2019 году российский рынок для Узбекистана стал третьим по поставкам плодоовощной продукции – 164,8 миллиона долларов.

В 2020 году Россия снизила НДС на самые популярные узбекские фрукты и ягоды. В перечень вошли , в частности, арбузы, дыни, виноград, инжир, яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и лимоны.

Координирующая роль в развитии двусторонних экономических связей отводится Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан (МПК). Ее очередное заседание состоялось в Москве 24 апреля 2019 года.

Развивается военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана.

В Ташкенте работает совместное российско-узбекское предприятие "УзРосАвиа", созданное на основании подписанных марте 2007 года межправительственных соглашений. СП предназначено для ремонта и сервисного обслуживания боевых вертолетов марки Ми.

В мае 2017 года вступил в силу Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества, которым предусматривается осуществление взаимных поставок продукции военного назначения, выполнение работ по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, оказание военно-технической помощи, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Интенсивный характер обрели межрегиональные обмены, существенно активизировался делегационный обмен между регионами двух стран.

Существенное место в комплексе российско-узбекских отношений занимают вопросы трудовой миграции.

По данным ЦБ РФ, за 2019 год физические лица перевели из России в Узбекистан 3057 миллионов долларов.

Одним из приоритетных направлений остается двустороннее взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. В октябре 2018 года была подписана межправительственная программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019-2021 годы и План мероприятий по ее реализации.

В 2019 году с успехом прошли Международный культурный фестиваль "Цветы России" (1-7 апреля, город Ташкент) и Международный фестиваль искусства бахши (5-10 апреля, город Термез), в котором приняли участие в том числе российские коллективы из Республики Башкортостан, Хакасия и Калмыкия.

В Узбекистане функционирует Российский центр науки и культуры. Организуются научно-методические, культурно-просветительские и образовательные мероприятия по продвижению русского языка в Узбекистане.