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Житель Волгоградской области получил 17,5 лет тюрьмы за убийство женщины
Суд приговорил жителя Волгоградской области к 17,5 годам тюрьмы за нападение на мужчину с ножом и убийство женщины, вступившейся за него, сообщает во вторник... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:52
волгоградская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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волгоградская область, происшествия

Житель Волгоградской области получил 17,5 лет тюрьмы за убийство женщины

15:52 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 23 июн - РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к 17,5 годам тюрьмы за нападение на мужчину с ножом и убийство женщины, вступившейся за него, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.
По информации ведомства, в октябре 2019 года житель поселка Молодежный Быковского района поссорился со своим знакомым на рынке и напал на него с ножом, стоявшая рядом женщина попыталась остановить преступника, но он ударил ее несколько раз ножом. От ран она умерла на месте.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Как сообщает прокуратура, во вторник суд признал мужчину виновным в покушение на убийство двух человек и "убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга".
"С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения Волгоградский областной суд приговорил мужчину к 17 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что приговор в силу не вступил.
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