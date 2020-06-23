Житель Волгоградской области получил 17,5 лет тюрьмы за убийство женщины

ВОЛГОГРАД, 23 июн - РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к 17,5 годам тюрьмы за нападение на мужчину с ножом и убийство женщины, вступившейся за него, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.
По информации ведомства, в октябре 2019 года житель поселка Молодежный Быковского района поссорился со своим знакомым на рынке и напал на него с ножом, стоявшая рядом женщина попыталась остановить преступника, но он ударил ее несколько раз ножом. От ран она умерла на месте.
Как сообщает прокуратура, во вторник суд признал мужчину виновным в покушение на убийство двух человек и "убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга".
"С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения Волгоградский областной суд приговорил мужчину к 17 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что приговор в силу не вступил.