Житель Волгоградской области получил 17,5 лет тюрьмы за убийство женщины

По информации ведомства, в октябре 2019 года житель поселка Молодежный Быковского района поссорился со своим знакомым на рынке и напал на него с ножом, стоявшая рядом женщина попыталась остановить преступника, но он ударил ее несколько раз ножом. От ран она умерла на месте.