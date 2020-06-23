В Подмосковье сократилось число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии

"Сократилось число пациентов, которые находятся на аппаратах ИВЛ в состоянии средней степени тяжести и тяжелом. Это сокращение составило 33%", - сказала Стригункова в ходе онлайн-конференции "Перепрофилирование медицинских организаций и возвращение к плановой медицинской помощи. Проведение ИФА-исследований для жителей Подмосковья", которую транслировали в МИА "Россия сегодня".