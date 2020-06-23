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В Подмосковье сократилось число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии
Число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, сократилось на 33% в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:51
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В Подмосковье сократилось число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии

15:51 23.06.2020
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CC BY 4.0 / Министерство строительного комплекса Московской области / Cropped image / Перепрофилирование Никольской больницы в Одинцово для лечения пациентов с COVID-19
Перепрофилирование Никольской больницы в Одинцово для лечения пациентов с COVID-19
CC BY 4.0 / Министерство строительного комплекса Московской области / Cropped image /
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, сократилось на 33% в Подмосковье, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"Сократилось число пациентов, которые находятся на аппаратах ИВЛ в состоянии средней степени тяжести и тяжелом. Это сокращение составило 33%", - сказала Стригункова в ходе онлайн-конференции "Перепрофилирование медицинских организаций и возвращение к плановой медицинской помощи. Проведение ИФА-исследований для жителей Подмосковья", которую транслировали в МИА "Россия сегодня".
По ее словам, самый главный показатель, за которым следил регион – это среднесуточная госпитализация, "на текущий момент эта цифра составляет 340 человек, сокращение практически в два раза".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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