https://ria.ru/20200623/1573371864.html
Ялтинским дворникам выдадут удостоверения "маэстро чистоты"
Ялтинские дворники во вторник принесли присягу на главной площади города, пообещав содержать его в чистоте, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:49
2020-06-23T15:50
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ялта
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РИА Новости
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владимир ленин (владимир ульянов), ялта, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Ялтинские дворники во вторник принесли присягу на главной площади города, пообещав содержать его в чистоте, сообщила пресс-служба городской администрации.
Ялтинские дворники принесли присягу на площади Ленина
у городской набережной, в церемонии приняли участие председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации Иван Имгрунт. Всем дворникам Ялты
сшили специальную летнюю одежду, осенью они получат зимнюю спецформу.
"Дорогие наши соратники по службе, низко кланяюсь вам за работу и заверяю, что мы сделаем всё возможное, чтобы ваш труд достойно вознаграждался", - приводит слова Имгрунта пресс-служба.
Имгрунт сообщил, что выделенные Ялте по инициативе главы Крыма 27 миллионов рублей пойдут на увеличение зарплат дворникам. Он подчеркнул, что за ношение формы дворники будут получать доплату. Планируется также выдать им номерные жетоны и служебные удостоверения, в которых будет указана должность "маэстро чистоты".
Текст присяги содержит следующие слова: "Мой город Ялта, я тебе клянусь! В моих руках твоя зеленая одежда, твои дороги, скверы и дворы! Ты будешь дивным городом прибрежным, ты будешь лучшим городом Земли! Клянемся!"