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Жительница Нижегородской области 26 лет держала дочь взаперти
Жительница нижегородской деревни 26 лет не выпускала 42-летнюю дочь из дома, оберегая ее от возможных опасностей, теперь давно ставшей взрослой женщине... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:49
вачский район
нижегородская область
в мире
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РИА Новости
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353
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вачский район, нижегородская область, в мире

Жительница Нижегородской области 26 лет держала дочь взаперти

15:49 23.06.2020
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© Fotolia / Deyan GeorgievКлюч в замочной скважине
Ключ в замочной скважине
© Fotolia / Deyan Georgiev
Ключ в замочной скважине. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Жительница нижегородской деревни 26 лет не выпускала 42-летнюю дочь из дома, оберегая ее от возможных опасностей, теперь давно ставшей взрослой женщине предстоит учиться жить заново, сообщил РИА Новости глава администрация Арефинского сельсовета Вачского района Василий Товарнов.
Ранее нижегородский телеканал "Кстати" показал сюжет о семье из деревни в Вачском районе, где из-за чрезмерной опеки матери, дочь превратилась в отшельницу. Как выяснили журналисты, у 42-летней Надежды Бушуевой нет ни паспорта - только свидетельство о рождении, ни образования - только 8 классов сельской школы. По словам соседей, мать своей заботой превратила дочь в затворницу. Годами немытые женщины с колтунами в волосах живут в запущенном доме в окружении множества кошек, которых никогда не выпускают на улицу. На днях заболевшую пенсионерку госпитализировали, и дочь осталась один на один с окружающим миром, от которого давно отвыкла.
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"Это все началось 26 лет назад, когда девочка закончила 8 классов. Мать, Татьяна Борисовна, стала ее оберегать, стала держать ее дома взаперти. Она ни работать, ни учиться никуда не пошла. Но в остальном все было нормально. Когда мать на пенсию ушла (она работала в магазине), у нее, может, с головой чего случилось. Они стали такой (замкнутый – ред.) образ жизни вести. Я с 2010 года сколько не пытаюсь с ней разговор вести, мать не идет на контакт", - рассказал агентству глава сельской администрации.
По его словам, сотрудники администрации, представители соцзащиты, участковый, соседи неоднократно пытались помочь семье, но их не пускали на порог.
"В принципе, они не доставляли обществу какого-то беспокойства. Жили своей жизнью странной. Мать пенсию получает, сходит в магазин, затоварится. Может, с год назад мать стала приходить к нам в администрацию деньги просить на питание. Мы стали выяснять, что да как, но она на контакт не идет, отвечает: "У нас все хорошо, не лезьте в нашу семью", - рассказал Товарнов.
Лишь на прошлой неделе, когда мать заболела, удалось на скорой помощи увезти ее в больницу в поселке Вача. Впервые за 26 лет оставшаяся без материнского контроля Надежда решилась выйти из дома.
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"Надежда сама вчера у меня была в администрации. Часа полтора мы со специалистами разговаривали с ней. Хотели покормить, приготовили бутерброды, но она ничего у нас не стала есть. Но она в разуме. Говорит: "Мне нужна работа, мне нужен паспорт". Но человек 26 лет не выходил в белый свет… Я позвонил в Вачу, чтобы ждали ее – хотел отвезти ее в больницу пройти медобследование, в соцзащиту, чтобы куда-то определить ее. Она - ни в какую, боится", - сообщил глава сельсовета.
По его словам, в 2006 году женщину обследовали, признали вменяемой и отправили домой. "Она говорит, что мать ее никуда не пускала, а с годами она и перестала рваться от нее… Может, она сейчас потихоньку адаптируется к жизни, но она боится людей. Какое-то время ее бы надо в реабилитационный центр, чтобы врачи ее наблюдали, чтобы к жизни ее адаптировать. С ней надо работать психологам. Соцзащита этим должна заниматься", - говорит Товарнов.
В свою очередь, в управления соцзащиты Вачского района агентству сообщили, что давно пытаются помочь семье Бушуевых, но их возможности ограничены, так как женщины отказываются от большинства предложений.
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"Мать получает пенсию и пособия, продуктовые наборы, неоднократно предлагали оформить паспорт дочери Надежде, от которого она отказывается. Часто к ним приходил специалист по соцработе, но они не пускали его в дом… Одежду, что им приносили, они сваливали в одной комнате и не надевали. Постельное белье не берут, мебель и посуду тоже. Говорят - отстаньте от нас, мы живем, как нам нравится. На основании какого нормативного акта мы можем принудительно заставить, если они не признаны невменяемыми?", - сетует начальник отдела предоставления социальных услуг управления соцзащиты населения Вачского района Лариса Михеева.
Выслушав предложение поместить Надежду в реабилитационный центр, она заявила, что в районе нет реабилитационного центра для взрослых. "Она не инвалид, у нее нет психических заболеваний. Она взрослый человек. Просто живет с мамой и привыкла к такому образу жизни", - говорит Михеева.
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Она отметила, что в центре социального обслуживания есть психолог, но Надежда общаться с ним не хочет. "Человек должен добровольно согласиться на какие-то услуги. Насильно заставить, если он не лишен дееспособности, мы не можем по закону. Сегодня мы опять были у нее, уговорили паспорт оформить. Договорились с паспортным столом, что мы ее туда привезем. Но только когда мы приедем к ней снова, согласится ли она ехать – неизвестно", - сказала сотрудница соцзащиты.
Она добавила, что Надежде предложили помочь убраться в доме, привезли моющие средства, мешки для мусора, перчатки, но женщина отказалась от содействия и соцработников, и соседей.
"Ей 42 года, она взрослый человек. Сейчас нужно сделать ей паспорт. Но дальше как она будет жить? Самое главное – мы ее уговариваем менять образ жизни, а она говорит: "Мне это не надо. Мне нравится, как я живу. Меня все устраивает". Очень трудно помочь людям, когда они здоровы по документам, и насильно навязать им свое представление о жизни, если человек сам не хочет ничего менять", - подчеркнула Михеева.
455551921
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Вачский районНижегородская областьВ мире
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