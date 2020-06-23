Лечащимся от COVID дома жителям Архангельской области выдадут лекарства

"Важно, что все лекарства пациенты будут получать на дому, обращаться в аптеку им не потребуется. Кроме того, препаратами для профилактики здоровья будут обеспечены медики всех медицинских организаций области – и государственных, и ведомственных, и частных, – оказывающие непосредственную помощь пациентам с COVID-19", - пояснили в штабе.