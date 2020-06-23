https://ria.ru/20200623/1573371761.html
Лечащимся от COVID дома жителям Архангельской области выдадут лекарства
Депутаты заксобрания Архангельской области приняли закон, согласно которому жители региона с коронавирусом, проходящие лечение на дому, будут получать льготные... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:49
2020-06-23T15:49
распространение нового коронавируса
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архангельская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, архангельская область, общество
МУРМАНСК, 23 июн – РИА Новости. Депутаты заксобрания Архангельской области приняли закон, согласно которому жители региона с коронавирусом, проходящие лечение на дому, будут получать льготные лекарства, сообщил оперштаб региона.
Как пояснил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов, принятый закон дает право на бесплатное получение лекарственных препаратов по рецептам врачей гражданам, у которых коронавирус протекает в легкой форме и которые лечатся амбулаторно.
"Важно, что все лекарства пациенты будут получать на дому, обращаться в аптеку им не потребуется. Кроме того, препаратами для профилактики здоровья будут обеспечены медики всех медицинских организаций области – и государственных, и ведомственных, и частных, – оказывающие непосредственную помощь пациентам с COVID-19", - пояснили в штабе.
По данным оперштаба, на вторник в Архангельской области выявлено 4875 случаев коронавируса, почти 2 тысячи человек выздоровели, больше 3 тысяч человек находятся под наблюдением, 14 жителей региона скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.