В Большом Лиссабоне вернут часть ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Власти Португалии вновь вводят часть ограничений для борьбы с пандемией коронавируса в субрегионе Большой Лиссабон, городской агломерации, которая включает в себя столицу и соседние города-спутники, пишет издание Diário de Notícias со ссылкой на заявление премьер-министра страны Антониу Кошта.
В частности, вновь запрещено собираться компаниями больше десяти человек, до последнего времени были разрешены компании до 20 человек, нарушителям будут выписывать штрафы. Кроме того, магазины, торговые центры и компании по оказанию услуг должны будут закрываться в восемь часов вечера, кроме предприятий общественного питания и ресторанов, предназначенных исключительно для подачи блюд в самом заведении, навынос или для доставки еды.
Запрещается продажа алкогольных напитков в зонах обслуживания или на автозаправках и употребление алкогольных напитков в общественных местах на улице, кроме открытых веранд ресторанов.
Новые ограничения вступили в силу с полуночи вторника.
Большой Лиссабон включает в себя сам город Лиссабон и восемнадцать его городов-спутников, в том числе популярные у туристов города Синтра и Кашкайш.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.