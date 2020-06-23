В Большом Лиссабоне вернут часть ограничений из-за коронавируса

В частности, вновь запрещено собираться компаниями больше десяти человек, до последнего времени были разрешены компании до 20 человек, нарушителям будут выписывать штрафы. Кроме того, магазины, торговые центры и компании по оказанию услуг должны будут закрываться в восемь часов вечера, кроме предприятий общественного питания и ресторанов, предназначенных исключительно для подачи блюд в самом заведении, навынос или для доставки еды.