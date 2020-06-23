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В Большом Лиссабоне вернут часть ограничений из-за коронавируса
Власти Португалии вновь вводят часть ограничений для борьбы с пандемией коронавируса в субрегионе Большой Лиссабон, городской агломерации, которая включает в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:51
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353
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, антониу кошта, португалия, лиссабон (город), в мире

В Большом Лиссабоне вернут часть ограничений из-за коронавируса

15:49 23.06.2020 (обновлено: 15:51 23.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПортугалия
Португалия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Португалия. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Власти Португалии вновь вводят часть ограничений для борьбы с пандемией коронавируса в субрегионе Большой Лиссабон, городской агломерации, которая включает в себя столицу и соседние города-спутники, пишет издание Diário de Notícias со ссылкой на заявление премьер-министра страны Антониу Кошта.
В частности, вновь запрещено собираться компаниями больше десяти человек, до последнего времени были разрешены компании до 20 человек, нарушителям будут выписывать штрафы. Кроме того, магазины, торговые центры и компании по оказанию услуг должны будут закрываться в восемь часов вечера, кроме предприятий общественного питания и ресторанов, предназначенных исключительно для подачи блюд в самом заведении, навынос или для доставки еды.
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Запрещается продажа алкогольных напитков в зонах обслуживания или на автозаправках и употребление алкогольных напитков в общественных местах на улице, кроме открытых веранд ресторанов.
Новые ограничения вступили в силу с полуночи вторника.
Большой Лиссабон включает в себя сам город Лиссабон и восемнадцать его городов-спутников, в том числе популярные у туристов города Синтра и Кашкайш.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Антониу КоштаПортугалияЛиссабон (город)В мире
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