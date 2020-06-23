https://ria.ru/20200623/1573371565.html
Журналистам на параде Победы в Москве выдадут маски и перчатки
Журналисты, которые завтра будут освещать парад Победы в Москве, будут работать на безопасном расстоянии, в пресс-центре для них подготовлены защитные маски и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:47
2020-06-23T15:51
75 лет великой победы
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елена крылова
коронавирусы
парад победы
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена крылова, коронавирусы, парад победы, москва, общество