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Журналистам на параде Победы в Москве выдадут маски и перчатки
Журналисты, которые завтра будут освещать парад Победы в Москве, будут работать на безопасном расстоянии, в пресс-центре для них подготовлены защитные маски и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Журналистам на параде Победы в Москве выдадут маски и перчатки

15:47 23.06.2020 (обновлено: 15:51 23.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУкрашение Москвы к параду Победы
Украшение Москвы к параду Победы
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Журналисты, которые завтра будут освещать парад Победы в Москве, будут работать на безопасном расстоянии, в пресс-центре для них подготовлены защитные маски и перчатки, сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.
Пресс-центр будет находиться в Манеже.
"Для пишущих СМИ, журналистов спланирована рассадка так, чтобы все коллеги работали на безопасном расстоянии. Естественно, сегодня-завтра проводится полная уборка с дезинфекцией, все помещения оборудованы бесконтактными диспенсерами для обработки рук", - сказала Крылова в эфире "России 24".
Кроме того, по ее словам, журналистам выдадут комплект многоразовых масок и перчатки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Украшение Москвы к параду Победы
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Елена КрыловаКоронавирусыПарад ПобедыМоскваОбщество
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