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Тверская область
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Тверские участки для голосования будут обрабатывать дважды в день
Обеспечение на участках медицинского сопровождения, правопорядка, антитеррористической защищенности - это важнейшие задачи при проведении голосования в Тверской РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:47
тверская область
игорь руденя
тверская область
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353
60
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60
игорь руденя, тверская область

Тверские участки для голосования будут обрабатывать дважды в день

15:47 23.06.2020
24
© Depositphotos / BestPhotoStudioВид на город Тверь
Вид на город Тверь
© Depositphotos / BestPhotoStudio
ТВЕРЬ, 23 июн - РИА Новости. Обеспечение на участках медицинского сопровождения, правопорядка, антитеррористической защищенности - это важнейшие задачи при проведении голосования в Тверской области по поправкам в Конституцию РФ, заявил губернатор области Игорь Руденя.
Во вторник глава региона провел совещание, посвященное вопросам проведения в регионе голосования, в котором приняли участие руководители областных органов власти, территориальных подразделений федеральных структур, главы муниципальных образований. 
"Наша задача – предоставить возможность жителям региона и нашим гостям реализовать своё право на участие в голосовании. Самое главное – это обеспечение санитарной безопасности. Необходимо ещё раз проверить на каждом участке наличие всех необходимых средств индивидуальной защиты, дезинфекции, бесконтактных термометров, провести инструктажи со всеми участниками", – сказал на совещании губернатор.
Кроме того, по его словам, особое внимание должно быть уделено организации голосования в социальных учреждениях региона.
По сообщению пресс-службы областного правительства, санитарная обработка помещений для профилактики коронавирусной инфекции запланирована дважды в день с привлечением сотрудников МЧС. Участковые избирательные комиссии (УИК) уже обеспечены защитными масками  – их закуплено более 1 млн 40 тыс. штук, а также одноразовыми перчатками, антисептиками, бесконтактными термометрами. Средства индивидуальной защиты предназначены для всех членов УИК, наблюдателей, правоохранителей, СМИ. На участках предусмотрена специальная разметка для соблюдения дистанции.
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