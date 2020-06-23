Тверские участки для голосования будут обрабатывать дважды в день

"Наша задача – предоставить возможность жителям региона и нашим гостям реализовать своё право на участие в голосовании. Самое главное – это обеспечение санитарной безопасности. Необходимо ещё раз проверить на каждом участке наличие всех необходимых средств индивидуальной защиты, дезинфекции, бесконтактных термометров, провести инструктажи со всеми участниками", – сказал на совещании губернатор.

Кроме того, по его словам, особое внимание должно быть уделено организации голосования в социальных учреждениях региона.

По сообщению пресс-службы областного правительства, санитарная обработка помещений для профилактики коронавирусной инфекции запланирована дважды в день с привлечением сотрудников МЧС. Участковые избирательные комиссии (УИК) уже обеспечены защитными масками – их закуплено более 1 млн 40 тыс. штук, а также одноразовыми перчатками, антисептиками, бесконтактными термометрами. Средства индивидуальной защиты предназначены для всех членов УИК, наблюдателей, правоохранителей, СМИ. На участках предусмотрена специальная разметка для соблюдения дистанции.