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В Германии сотрудников почты эвакуировали из-за посылки с дурианом
Около 60 сотрудников почтового отделения в Германии эвакуировали из-за подозрительной посылки, в которой оказался сильно пахнущий фрукт дуриан, сообщила... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:46
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германия, таиланд, в мире

В Германии сотрудников почты эвакуировали из-за посылки с дурианом

15:46 23.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ЦыгановДуриан
Дуриан
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Дуриан. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Около 60 сотрудников почтового отделения в Германии эвакуировали из-за подозрительной посылки, в которой оказался сильно пахнущий фрукт дуриан, сообщила баварская полиция.
Инцидент произошел в субботу в городе Швайнфурт. Сотрудники почты начали жаловаться на самочувствие после того, как вдохнули сильно пахнущий, как они думали, "газ" из посылки с неизвестным содержимым. На место прибыли сотрудники полиции, пожарной и спасательной служб. В качестве меры предосторожности полиция эвакуировала все здание. "По причине неизвестного содержимого было сначала неясно, представляет ли подозрительный пакет серьезную угрозу", - говорится в релизе полиции.
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Посылку между тем вынесли на улицу и изучили подробнее. В ней нашли четыре плода дуриана из Таиланда. Получить посылку должен был 50-летний житель Швайнфурта. После завершения операции посылку передали получателю.
На месте медицинскую помощь оказали 12 сотрудникам почты, которые жаловались на тошноту. Шесть в качестве меры предосторожности доставили в больницу.
Дуриан, который считается "королем фруктов", чрезвычайно популярен в Азии, несмотря на отталкивающий запах. "У этого фрукта адский запах, но райский вкус", - так звучит в переводе с тайского языка поговорка, которую любят повторять поклонники дуриана. Таиланд, Малайзия и Индонезия, а в последнее десятилетие и Лаос, поставляют дуриан в огромных количествах на рынки Китая, Тайваня, Кореи и Японии.
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