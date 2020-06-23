В Германии сотрудников почты эвакуировали из-за посылки с дурианом

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Около 60 сотрудников почтового отделения в Около 60 сотрудников почтового отделения в Германии эвакуировали из-за подозрительной посылки, в которой оказался сильно пахнущий фрукт дуриан, сообщила баварская полиция.

Инцидент произошел в субботу в городе Швайнфурт. Сотрудники почты начали жаловаться на самочувствие после того, как вдохнули сильно пахнущий, как они думали, "газ" из посылки с неизвестным содержимым. На место прибыли сотрудники полиции, пожарной и спасательной служб. В качестве меры предосторожности полиция эвакуировала все здание. "По причине неизвестного содержимого было сначала неясно, представляет ли подозрительный пакет серьезную угрозу", - говорится в релизе полиции.

Посылку между тем вынесли на улицу и изучили подробнее. В ней нашли четыре плода дуриана из Таиланда . Получить посылку должен был 50-летний житель Швайнфурта. После завершения операции посылку передали получателю.

На месте медицинскую помощь оказали 12 сотрудникам почты, которые жаловались на тошноту. Шесть в качестве меры предосторожности доставили в больницу.