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Корреспондент МИА "России сегодня" получила награду за лучший материал
Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Вероника Буклей получила награду в конкурсе журналистов "Экономическое возрождение России" за лучший... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:45
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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миа "россия сегодня", новости агентства, общество

Корреспондент МИА "России сегодня" получила награду за лучший материал

15:45 23.06.2020
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© РИА Новости / Игорь РуссакЛоготип МИА "Россия сегодня"
Логотип МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Игорь Руссак
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Вероника Буклей получила награду в конкурсе журналистов "Экономическое возрождение России" за лучший индивидуальный материал, церемония награждения состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
За серию высокопрофессионально подготовленных статей о проблемах российской экономики и ее отдельных отраслей, налоговом законодательстве, экспорте, прорывных технологиях и многом другом в номинации "Лучшие индивидуальные публикации в печатных и интернет-СМИ, теле-радиопередаче" награду получила специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Вероника Буклей.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
15 июня, 14:01
Волин назвал МИА "Россия сегодня" и RT лидерами по работе с аудиторией
"Деловая журналистика может показаться относительно спокойной гаванью для корреспондента. Однако я думаю, что события последних лет, а особенно последних месяцев показали, что это не так. Обвалы на биржах, падение цен на нефть, "черные лебеди", экстренные меры правительств по всему миру – все это лишь часть тем, с которыми мне и моим коллегам приходится сталкиваться в ежедневном режиме", - отметила Буклей.
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