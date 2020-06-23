Корреспондент МИА "России сегодня" получила награду за лучший материал

За серию высокопрофессионально подготовленных статей о проблемах российской экономики и ее отдельных отраслей, налоговом законодательстве, экспорте, прорывных технологиях и многом другом в номинации "Лучшие индивидуальные публикации в печатных и интернет-СМИ, теле-радиопередаче" награду получила специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Вероника Буклей.

"Деловая журналистика может показаться относительно спокойной гаванью для корреспондента. Однако я думаю, что события последних лет, а особенно последних месяцев показали, что это не так. Обвалы на биржах, падение цен на нефть, "черные лебеди", экстренные меры правительств по всему миру – все это лишь часть тем, с которыми мне и моим коллегам приходится сталкиваться в ежедневном режиме", - отметила Буклей.