https://ria.ru/20200623/1573371435.html
Корреспондент МИА "России сегодня" получила награду за лучший материал
Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Вероника Буклей получила награду в конкурсе журналистов "Экономическое возрождение России" за лучший... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:45
2020-06-23T15:45
миа "россия сегодня"
новости агентства
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миа "россия сегодня", новости агентства, общество
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня
" Вероника Буклей получила награду в конкурсе журналистов "Экономическое возрождение России" за лучший индивидуальный материал, церемония награждения состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
За серию высокопрофессионально подготовленных статей о проблемах российской экономики и ее отдельных отраслей, налоговом законодательстве, экспорте, прорывных технологиях и многом другом в номинации "Лучшие индивидуальные публикации в печатных и интернет-СМИ, теле-радиопередаче" награду получила специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Вероника Буклей.
"Деловая журналистика может показаться относительно спокойной гаванью для корреспондента. Однако я думаю, что события последних лет, а особенно последних месяцев показали, что это не так. Обвалы на биржах, падение цен на нефть, "черные лебеди", экстренные меры правительств по всему миру – все это лишь часть тем, с которыми мне и моим коллегам приходится сталкиваться в ежедневном режиме", - отметила Буклей.