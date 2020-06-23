В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутаты от Депутаты от ЛДПР Виталий Пашин, Василина Кулиева и Андрей Андрейченко внесли в Госдуму законопроект об особенностях предоставления имущественного налогового вычета гражданам, потерявшим в этом году работу из-за мер, принятых властями в связи с коронавирусом , следует из базы данных нижней палаты парламента.

Депутаты обращают внимание, что введенные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в России, включая режим самоизоляции, привели к приостановке работы отдельных предприятий, увеличению уровня безработицы и падению доходов граждан.

"Отсутствие источника дохода в 2020 году не позволит отдельным гражданам, имеющим право на имущественный налоговый вычет, воспользоваться данным правом в полной мере, так как в связи с потерей дохода в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей налоговая база будет существенно уменьшена либо будет отсутствовать вовсе. Особому риску могут быть подвержены социальные группы с небольшими доходами, молодые семьи и лица пенсионного возраста", - отмечают разработчики законопроекта.

В связи с этим они предлагают для получения имущественного вычета у граждан, потерявших доход в марте-декабре, определять налоговую базу за текущий год из расчета сумм доходов, аналогичных размеру, полученному ими за такой же период прошлого года.

Такое право при этом предлагается предоставлять лишь в случае невозможности получения гражданами дохода в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей по причине прекращения трудового договора с ними по инициативе работодателя в период с марта по декабрь 2020 года.

"В этом случае физические лица, несмотря на потерю работы и прекращения трудовых отношений в 2020 году, смогут получить имущественный вычет в случаях приобретения жилого помещения, продажи недвижимого имущества и иных сделок, установленных ст. 220 НК РФ", - поясняют разработчики.