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В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
Депутаты от ЛДПР Виталий Пашин, Василина Кулиева и Андрей Андрейченко внесли в Госдуму законопроект об особенностях предоставления имущественного налогового... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:43
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей андрейченко, коронавирусы, лдпр, госдума рф, экономика

В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса

15:43 23.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР Виталий Пашин, Василина Кулиева и Андрей Андрейченко внесли в Госдуму законопроект об особенностях предоставления имущественного налогового вычета гражданам, потерявшим в этом году работу из-за мер, принятых властями в связи с коронавирусом, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Депутаты обращают внимание, что введенные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в России, включая режим самоизоляции, привели к приостановке работы отдельных предприятий, увеличению уровня безработицы и падению доходов граждан.
"Отсутствие источника дохода в 2020 году не позволит отдельным гражданам, имеющим право на имущественный налоговый вычет, воспользоваться данным правом в полной мере, так как в связи с потерей дохода в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей налоговая база будет существенно уменьшена либо будет отсутствовать вовсе. Особому риску могут быть подвержены социальные группы с небольшими доходами, молодые семьи и лица пенсионного возраста", - отмечают разработчики законопроекта.
В связи с этим они предлагают для получения имущественного вычета у граждан, потерявших доход в марте-декабре, определять налоговую базу за текущий год из расчета сумм доходов, аналогичных размеру, полученному ими за такой же период прошлого года.
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Такое право при этом предлагается предоставлять лишь в случае невозможности получения гражданами дохода в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей по причине прекращения трудового договора с ними по инициативе работодателя в период с марта по декабрь 2020 года.
"В этом случае физические лица, несмотря на потерю работы и прекращения трудовых отношений в 2020 году, смогут получить имущественный вычет в случаях приобретения жилого помещения, продажи недвижимого имущества и иных сделок, установленных ст. 220 НК РФ", - поясняют разработчики.
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