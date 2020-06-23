Семья Конева не хочет, чтобы его памятник стал жертвой политической игры

"Вопрос о памятнике, к сожалению, так и не решен до сей поры. Вы знаете, я боюсь просто, что я окажусь права… что вся эта история используется, в том числе, и в большой очень политической борьбе, которая там тоже происходит… Иногда в этой большой борьбе политический пиар имеет значение. Мне бы не хотелось, чтобы памятник оказался вот именно жертвой этой большой политической игры", - ответила Конева на вопрос журналистов, есть ли уже решение о возвращении памятника ее отцу в Россию, в ходе круглого стола, посвященного памяти победе в Великой Отечественной войне.