Семья Конева не хочет, чтобы его памятник стал жертвой политической игры

МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Вопрос о судьбе памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу, ранее снесенного в Праге, пока не решен, семья полководца не хотела бы, чтобы памятник оказался жертвой большой политической игры, заявила дочь маршала Наталия Конева.
Ранее сообщалось, что Москва и Прага через несколько недель начнут переговоры вокруг ситуации с памятником Коневу, сообщил в понедельник журналистам посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, который был ранее вызван в МИД РФ в связи с дипломатическим скандалом. По словам дипломата, переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел или специальных представителей правительства.
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"Вопрос о памятнике, к сожалению, так и не решен до сей поры. Вы знаете, я боюсь просто, что я окажусь права… что вся эта история используется, в том числе, и в большой очень политической борьбе, которая там тоже происходит… Иногда в этой большой борьбе политический пиар имеет значение. Мне бы не хотелось, чтобы памятник оказался вот именно жертвой этой большой политической игры", - ответила Конева на вопрос журналистов, есть ли уже решение о возвращении памятника ее отцу в Россию, в ходе круглого стола, посвященного памяти победе в Великой Отечественной войне.
Он добавила, что уважает позицию министра обороны РФ Сергея Шойгу, который сказал, что может многое сделать для того, чтобы выкупить памятник и вывезти его в Москву. У Шойгу как у военного человека особое отношение к полководцу, добавила Конева.
"Вы знаете, продолжаться это все равно будет. И вот в свете того, что мы ведем борьбу за наше достоинство, за наш суверенитет... мне кажется, что это еще лишний повод для унижения страны, потому что мой отец не просто некая личность, а он человек, который защищал Родину и который привел свои войска для того, чтобы победить фашизм в Европе. Мне кажется, решение здесь только одно – прекратить, на самом деле, спекулировать на этом и унижать нашу страну таким образом", - заключила она.
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.