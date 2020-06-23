Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573371044.html
Семья Конева не хочет, чтобы его памятник стал жертвой политической игры
Вопрос о судьбе памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу, ранее снесенного в Праге, пока не решен, семья полководца не хотела бы, чтобы памятник... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:42
75 лет великой победы
чехия
прага
иван конев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569841744_0:37:3308:1898_1400x0_80_0_0_834b5fbe7ccdc9af52d200d57c1eb444.jpg
https://ria.ru/20200501/1570815387.html
https://ria.ru/20200512/1571280237.html
https://ria.ru/20200510/1571183406.html
1
чехия
прага
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569841744_0:37:3308:1898_1400x0_80_0_0_834b5fbe7ccdc9af52d200d57c1eb444.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569841744_289:0:3020:2048_1400x0_80_0_0_c26e392dcc5ba9a8b6f588060512767a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569841744_422:0:2470:2048_1400x0_80_0_0_2cad1e3f7806449816ca2be75ddda6e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чехия, прага, иван конев, в мире

Семья Конева не хочет, чтобы его памятник стал жертвой политической игры

15:42 23.06.2020
188
© AP Photo / Petr David JosekДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Вопрос о судьбе памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу, ранее снесенного в Праге, пока не решен, семья полководца не хотела бы, чтобы памятник оказался жертвой большой политической игры, заявила дочь маршала Наталия Конева.
Ранее сообщалось, что Москва и Прага через несколько недель начнут переговоры вокруг ситуации с памятником Коневу, сообщил в понедельник журналистам посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, который был ранее вызван в МИД РФ в связи с дипломатическим скандалом. По словам дипломата, переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел или специальных представителей правительства.
Мужчина с государственным флагом на улице Праги
1 мая, 08:00
Чехия на самом деле боится длинных рук Москвы
"Вопрос о памятнике, к сожалению, так и не решен до сей поры. Вы знаете, я боюсь просто, что я окажусь права… что вся эта история используется, в том числе, и в большой очень политической борьбе, которая там тоже происходит… Иногда в этой большой борьбе политический пиар имеет значение. Мне бы не хотелось, чтобы памятник оказался вот именно жертвой этой большой политической игры", - ответила Конева на вопрос журналистов, есть ли уже решение о возвращении памятника ее отцу в Россию, в ходе круглого стола, посвященного памяти победе в Великой Отечественной войне.
Он добавила, что уважает позицию министра обороны РФ Сергея Шойгу, который сказал, что может многое сделать для того, чтобы выкупить памятник и вывезти его в Москву. У Шойгу как у военного человека особое отношение к полководцу, добавила Конева.
"Вы знаете, продолжаться это все равно будет. И вот в свете того, что мы ведем борьбу за наше достоинство, за наш суверенитет... мне кажется, что это еще лишний повод для унижения страны, потому что мой отец не просто некая личность, а он человек, который защищал Родину и который привел свои войска для того, чтобы победить фашизм в Европе. Мне кажется, решение здесь только одно – прекратить, на самом деле, спекулировать на этом и унижать нашу страну таким образом", - заключила она.
Дети сидят на броне самоходной артиллерийской установки в освобожденной Праге
12 мая, 08:00
Чешские политики, славя власовцев, должны проклясть Пражское восстание
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
Вторжение немецкой армии в Польшу
10 мая, 08:00
"Дню Победы места нет". Как переписывают историю войны
1000001
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыЧехияПрагаИван КоневВ мире
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации
Москалькова поблагодарила комиссара СЕ за помощь в защите Sputnik Эстония
Самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра
В Японии нашли самое маленькое яйцо динозавра
Дуриан
В Германии сотрудников почты эвакуировали из-за посылки с дурианом
Президент РФ Владимир Путин
Британский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Телеведущая Ангелина Вовк
Ангелина Вовк рассказала, что видела во время клинической смерти
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала
Посол Финляндии примет участие в параде Победы в Москве
Логотип МИА Россия сегодня
Корреспондент МИА "России сегодня" получила награду за лучший материал
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
Копия картины Непорочное зачатие испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо до и после реставрации. Стоп-кадр видео
Реставратор испортил лицо Девы Марии на копии знаменитой картины Мурильо
Ключ в замочной скважине
Жительница Нижегородской области 26 лет держала дочь взаперти
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым
ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде
СМИ сообщили о планах Индии "надавить" на Россию для поставок С-400
Газовый терминал в Свиноуйсьце
В США рассказали, когда Польша станет энергетически независимой от России
Лесные озёра в Карелии
Финское и шведское посольства поспорили из-за статьи в российской газете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
Лента новостейМолния