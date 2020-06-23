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Камчатский край
Камчатский край
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На Камчатке стартовал проект "Доступная рыба"
Проект "Доступная рыба" стартовал на Камчатке, сообщил врио губернатора края Владимир Солодов. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:40
камчатский край
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РИА Новости
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353
60
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экономика

На Камчатке стартовал проект "Доступная рыба"

15:40 23.06.2020
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© Fotolia / Condor 36Свежий лосось
Свежий лосось
© Fotolia / Condor 36
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн - РИА Новости. Проект "Доступная рыба" стартовал на Камчатке, сообщил врио губернатора края Владимир Солодов.
По его словам, проект будет действовать весь рыболовный сезон. Кроме свежемороженых минтая и кальмара, купить можно будет также сельдь и камбалу по доступным ценам, а затем и свежевыловленную горбушу.
"Мы договорились с рыбопромышленными компаниями о том, что новые технические возможности - новые суда, новые заводы - позволяют сегодня осуществить такой проект для жителей. Скоро по акции появится и свежая красная рыба. Предприятия понимают, что такое социальная ответственность, для них это важно, они с готовностью приняли участие в этом проекте", - отметил врио министра рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.
По его словам, первыми в проект "Доступная рыба" включились Рыболовецкий колхоз им. В.И.Ленина и предприятие "Океанрыбфлот". Специалисты министерства экономического развития и торговли планируют расширять список участников. Предполагается, что минимальную наценку обеспечат как производители, так и торговые сети.
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