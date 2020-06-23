На Камчатке стартовал проект "Доступная рыба"

"Мы договорились с рыбопромышленными компаниями о том, что новые технические возможности - новые суда, новые заводы - позволяют сегодня осуществить такой проект для жителей. Скоро по акции появится и свежая красная рыба. Предприятия понимают, что такое социальная ответственность, для них это важно, они с готовностью приняли участие в этом проекте", - отметил врио министра рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.